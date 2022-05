"ส้ม-ติซ่า-ลูกหมี-พรฟ้า" นำทีมฟาดสุดพลัง ออดิชั่น Miss Super Idol 2022

จบไปแล้วแบบไม่ธรรมดา กับรอบออดิชั่น Audition จาก 60 สาวงาม ให้เหลือเพียง 24 สาวงาม เพื่อร่วมชิงมงกุฎและสายสะพาย พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท กับเวทีมิสซูปเปอร์ไอดอลเฟ้นหานางแบบไทยสุดเป๊ะไปประกวดบนเวที มิสโมเดลออฟเดอะเวิลด์ Miss Model of the World 2022 ณ มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2 โซนแกรนด์สเตชั่นโดยมีเหล่าคณะกรรมการ ได้แก่ คุณติช่า กันติชา ชุมมะ,คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์,คุณลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี,คุณอิทธิกร เจริญการ ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้บริหาร Heroine Fashion,คุณปริม กรวรรณ หลอดสันเทียะ,,คุณเฟิร์ส ภัทราพร หวัง Gallery,คุณนิว กฤติเดช ประชานุกูล National Director, Miss Model of the World Thailand,คุณเจี๊ยบ เอกกมล อรรถกมล บรรณาธิการแฟชั่น นิตยสารแพรว,คุณหนุย ชลลนา นาโคดา CEO Ladyissue,คุณแพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บ. เกียต้า ไดคาสติ้ง จำกัด และ celebrity และ พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร เจ้าของ THOMAS CLINIC by Dr. Yam และแขกรับเชิญ อาทิ Mr. BAHTIYAR ARSLAN,Mr. SKYC CHIEW ผู้บริหาร AMC Consultancy Co., Ltd. , คุณวิทยา อภินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์,คุณ รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ และคุณผิง สุภาวดี ทัพมาลัยทางด้าน ติช่า กันติชา ชุมมะ หนึ่งในคณะกรรมการ บอกดังๆ เลยว่า น้องๆ แต่ละคนเฟี๊ยส มีดีแตกต่างกันไป คือเลิศแซ่บมีสไตล์มากๆ ถ้าติซ่าเข้าประกวดปีนี้ น่าจะตกตั้งแต่รอบแรกแล้ว อยากให้ชมเชียร์กันเยอะๆ กับน้องๆ ที่เข้ามาประกวด มิสซูปเปอร์ไอดอล Miss Super Idol 2022 เวทีนี้จะแจ้งเกิดนางแบบดาวรุ่งได้แน่นอนส้ม พิศณุพร แก้วพิภพ ซีอีโอ CEO บริษัท เอเอ็มซี่ คอนซัลเทนซี่ AMC Consultancy จำกัด ผู้ถือสิทธิ์การประกวด มิสซูปเปอร์ไอดอล Miss Super Idol 2022 “ปีนี้เราจัดจริงจังยิ่งใหญ่ ต้องบอกว่าเกินคาด มีน้องๆ ให้ความสนใจกันเยอะมากๆ วงการนางแบบระดับโลก ยังต้องการนางแบบรุ่นใหม่ๆ อีกเยอะ เชื่อว่านางแบบไทยเราจากเวที มิสซูปเปอร์ไอดอล Miss Super Idol 2022 จะช่วยทำให้วงการนางแบบไทยมีสีสันคึกคักได้มากๆค่ะ”และที่ขาดไม่ได้เลยคือเหล่าผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ AMC Consultancy,FINALE, Mirinn club,Swissotel,Wanna Wear,We are Model,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวระยอง,สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง,สวนละไม,บีทาเก้น,IMFA MAKEUP ARTIST, POWER BLANK,THOMAS CLINIC THONGLOR,LADYISSUE,The Mall,Fashion Island,Fashion Scene,C@Nina,Dancando,Heroine,ItthikornและTWO SHOTสำหรับผู้เข้ารอบ 24 สาวงาม จะเข้ากิจกรรมเก็บตัวที่สวนละไม จ.ระยอง ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายนนี้ ที่สวนผลไม้จังหวัดระยอง พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษชวนติดตามมากมาย โดยจะจัดงานประกาศผลการประกวด MISS SUPER IDOL 2022 ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook : MISS SUPER IDOL 2022