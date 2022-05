นายกฯ ลงนามในสมุดแสดงความเสียใจ ปธน.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เสด็จสวรรคต

วันนี้ (17 พ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เวลา 15.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย อาคาร CRC Tower All Seasons ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในสมุดแสดงความเสียใจ เนื่องจาก เชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน (His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565โดยในโอกาสการเดินทางไปลงนามของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ได้ทักทายพูดคุยหารือกับนายซัยฟ์ อับดุลลอฮ์ มุฮัมมัด คอลฟาน อัชชามิซีย์ (His Excellency Saif Abdulla Mohammed Khalfan Alshamisi) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทยทั้งนี้ เชค มุฮัมมัด บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน (His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan) มกุฎราชกุมารรัฐอาบูดาบีและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีพระองค์ใหม่