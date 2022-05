ส้ม-น็อต คว้า แพนเค้ก มอบมงใหญ่ Miss Super Idol 2022

พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อค้นหาไอดอลนางแบบคนใหม่ของไทย จะได้บินไปชิงชัยต่อที่ประเทศดูไบ บนเวที มิสโมเดลออฟเดอะเวิลด์ Miss Model of the World 2022 เวทีนางแบบระดับระดับโลกของแท้ซีอีโอ CEO บริษัท เอเอ็มซี่ คอนซัลเทนซี่ AMC Consultancy จำกัด ผู้ถือสิทธิ์การประกวด มิสซูปเปอร์ไอดอล Miss Super Idol 2022 "ปีนี้สนุกแน่นอนค่ะ พิเศษสุดเราได้เชิญ แพนเค้ก มามอบมงให้ผู้ชนะ แพนเค้กเคยฟาดมงใหญ่ ได้เป็นมิสโมเดลออฟเดอะเวิลด์ Miss Model of The World 2004 ที่จีน ผ่านมา 18 ปีแล้ว ปีนี้เราหวังมากๆ ที่นางแบบไทยจะไปสร้างชื่อเสียง จะไปได้ที่ 1 อีกครั้ง กับการประกวดบนเวทีระดับโลกที่ดูไบ บนเวที มิสโมเดลออฟเดอะเวิลด์ Miss Model of the World 2022Miss Model of the World Thailand 2012 ผู้จัดการกองประกวด เปิดใจว่า "วงการนางงามโลกต้องสะเทือนแน่นอนค่ะ เพราะนางแบบไทยสุดยอดกันอยู่แล้ว อยากให้มาสมัครกันเยอะๆ ปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่ คนได้ที่ 1 บอกเลยว่าดังแน่"ที่ปรึกษากองประกวด บอกดังๆ เลยว่า "เวทีนี้น็อตทุ่มเต็มที่ไม่อยากให้พลาดกัน มาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง เวทีเราให้โอกาส แล้วคุณจะรู้เองว่า มามงเวทีเรา ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล"อย่างที่เรารู้กันแล้ว แพนเค้ก (เขมนิจ จามิกรณ์) เคยไปประกวดบนเวที โมเดลออฟเดอะเวิลด์ Model of The World 2004 ที่จีน แล้วชนะมาได้ ผ่านมา 25 ปีปีนี้เราจะหานางแบบไทยที่ครบ พร้อมฟาดมงใหญ่ต่อที่ดูไบ"เนชั่นแนลไดเรกเตอร์ มิสโมเดลออฟเดอะเวิลด์ National Director Miss Model of the World 2022 "ทีมงานเราเตรียมงานมานาน ทุกๆ อย่างเราเตรียมพร้อมมาอย่างดี หวังค้นหานางแบบใหม่ที่จะเจิดจรัสต่อในระดับโลก"รีบสมัครด่วนๆ สาวสวยสุดมาดมั่น มีอายุตั้งแต่ 18-26 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 168 เซนติเมตร หุ่นปัง บุคลิกปั๊วะ กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด รอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี ส่งรูปถ่าย พร้อมประวัติมาได้ทาง Facebook : MISS SUPER IDOL Thailand 2022