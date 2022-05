ONE จับมือ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ สานฝันดาวรุ่งมวยไทยชิงสัญญากว่า 3.4 ล้านบาท

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) และ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน เตรียมเฟ้นหาดาวดวงใหม่ วางแผนจัดทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 รุ่น โดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2565 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ผู้ชนะจะได้ทำสัญญาเป็นนักกีฬา ONE ซึ่งมีมูลค่ากว่า 3.4 ล้านบาทความร่วมมือระหว่าง ONE ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กับ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน เพื่อสร้างสรรค์รายการส่งเสริมนักสู้รุ่นใหม่ก้าวสู่เวทีระดับโลก ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเป็นการเบิกทางให้นักสู้ดาวรุ่งไทยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดโลก ภายใต้ชื่อรายการว่า "Road To ONE" ซึ่งหมายถึง "เส้นทางสู่ วัน แชมเปียนชิพ" นั่นเองการจัดการแข่งขันนี้จะเป็นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มวยไทย จำนวน 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 70 กก., มวยไทยชาย 61 กก. และมวยไทยหญิง 52 กก. จะมีนักมวยไทยเข้าแข่งขันจำนวน 8 คนในแต่ละรุ่น ซึ่งผู้ชนะคนสุดท้ายของแต่ละรุ่นน้ำหนัก จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE อย่างเต็มตัว ด้วยมูลค่าสัญญาถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยราว 3.4 ล้านบาททั้งนี้ Road To ONE ยังได้รับความร่วมมือจาก "ชุ้น เกียรติเพชร" โปรโมเตอร์ศึกเกียรติเพชร เข้ามาช่วยดูแลคัดสรรตัวนักกีฬาและการประกบคู่มวยที่จะเข้าแข่งขันควบคู่ไปกับทีมแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โดยใช้สนามมวยเวทีลุมพินี หนึ่งในสนามมวยมาตรฐานและเก่าแก่ของประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งกำหนดการนัดแรกจะมีขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2565"ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ กล่าวว่า “ผมรู้จัก เปรม บุษราบวรวงษ์ ในฐานะเพื่อนและพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน ผมชื่นชมวิสัยทัศน์ของเขาที่มีต่อ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน คุณพ่อของเขา (นายบรรจง บุษราบวรวงษ์) เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของประวัติศาสตร์วงการมวยไทย ผมจึงรู้สึกชื่นชมและยินดีด้วยใจจริง ทีมงานและผมเองรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน ภายใต้ความร่วมมือของ Road To ONE ที่มาพร้อมกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับนักกีฬา ที่จะได้เซ็นสัญญามูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐและแข่งขันในรายการ ONE ทั้งนี้ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน ถือเป็นอนาคตของกีฬาต่อสู้ในประเทศไทย”"เปรม บุษราบวรวงษ์" โปรโมเตอร์ของ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ ONE และ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน ได้จับมือเป็นพันธมิตร เพื่อสร้างเส้นทางให้นักกีฬาได้รับสัญญาแข่งขันใน ONE ซึ่ง ONE ถือเป็นองค์กรการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก และเรารู้ว่าที่นั่นเต็มไปด้วยนักสู้มากความสามารถ อีกทั้งการจัดรุ่นน้ำหนักยังเอื้อต่อการพัฒนาสำหรับนักกีฬาชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในสังกัดของเรา เราอยากสร้างนักสู้หน้าใหม่ที่ตั้งใจจะเดินตามรอยนักสู้ชั้นนำของประเทศอย่าง แสตมป์ ยอดแสนไกล และ รถถัง ดังนั้น เราจึงเปิดรับนักกีฬาจากทุกค่ายในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการส่งนักกีฬาที่เก่งที่สุดเข้าร่วมแข่งขันใน Road To ONE"