เรื่องราวของ ‘กัวเผย’ ดีไซน์เนอร์จากแดนมังกร กับเสื้อผ้าอาภรณ์สุดอลังการที่โลกตะลึง

กัวเผยจึงได้แต่หาแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ อย่างเช่น Gone with the Wind และนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก

เวทีการแสดงนี้เองได้ส่งอิทธิพลอย่างลึกซึ้งให้กับกัวเผยในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการแสดงแฟชั่นโชว์บนแคทวอล์ค

"ตอนที่ฉันทำโปรเจ็กต์เพื่อจบการศึกษา ฉันอยากทำชุดกระโปรงบานมากเป็นพิเศษอย่างกระโปรงแบบที่ฉันเห็นในภาพยนตร์ตะวันตก แต่ฉันไม่รู้วิธีเย็บด้านในของกระโปรง ก็เลยไปที่โรงละครและถามช่างตัดเสื้อผ้าว่าพวกเขาสามารถช่วยฉันได้ไหม พวกเขาพาฉันไปที่หลังเวทีและแสดงให้ฉันเห็นโครงไม้ไผ่และกระโปรงซับในที่ซ่อนอยู่ในกระโปรงชั้นนอก ซึ่งช่วยเปิดหูเปิดตาโลกแฟชั่นให้แก่ฉัน ช่วยการออกแบบงานตัดเย็บของฉันจนสำเร็จ ประสบการณ์จากโรงละครเป็นจุดเริ่มต้นการทำกระโปรงบานของฉัน”

เธอได้ก่อตั้งบริษัทออกแบบของตัวเอง คือ Rose Studio ในปี1997 จากนั้นก็เริ่มปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ของเธออย่างเต็มที่

งานปักลวดลายของกัวเผยจึงเป็นแบบที่ผสมผสานความงดงามแบบตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน และกลายเป็นเอกลักษณ์ผลงานออกแบบชุดเสื้อผ้าของกัวเผย

นิทรรศการผลงานออกแบบชุดเสื้อผ้าของกัวเผยครั้งแรก คือ "China: Through the Looking Glass"

"มหาสุวรรณ" (大金)

ตัวเสื้อท่อนบนและกระโปรงทรงระฆังขนาดมหึมานั้นปักด้วยด้ายสีทองและสีเงินทั้งผืน ต้องใช้เวลาสองปีกว่าจะตัดเย็บได้สำเร็จ และค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 34 ล้านบาท)

โทมัส พี. แคมป์เบลล์ ผู้อำนวยการ และซีอีโอของ Fine Arts Museums of San Francisco กล่าวถึงผลงานของกัวเผยว่า

“เธอไม่ได้ถูกพันธนาการด้วยความรู้สึกที่หวือหวาหหรือฉาบฉวย แนวทางการสร้างสรรค์ความงามของเธอหล่อหลอมขึ้นจากหลากหลายแนวที่กระตุกจินตนาการอันรุ่มรวย ฉันยังไม่เห็นใครที่ถ่ายทอดความงามได้อย่างกว้างขวางและไปไกลที่สุดเท่าเธอ"





เธอเกิดในปี 1967 ซึ่งเป็นช่วงต้นการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน ช่วงนั้นครอบครัวเธอมีฐานะยากจน พ่อเป็นผู้นำหน่วยทหาร แต่เธอได้รับแรงบันดาลใจจากคุณยายที่เกิดในครอบครัวชนชั้นสูงในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย แม้ว่าคุณย่าจะถูกบังคับให้ทำลายข้าวของสมบัติส่วนตัวทั้งหมด ทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับ และรูปถ่ายเก่าๆ แต่ท่านได้เล่าบรรยายความงามของเครื่องแต่งกายอันวิจิตรแบบโบราณให้กัวเผยฟังบ่อยๆ ค่อยๆหว่านเมล็ดพันธุ์จินตนาการความงามของเครื่องแต่งกายให้แก่เธอในวัยเด็กต่อมาในปี 1978 สองปีหลังอสัญกรรมของเหมา เจ๋อตงและยุคปฏิวัติวัฒนธรรมจบสิ้นลงแล้ว ผู้นำ เติ้ง เสี่ยวผิง ได้ขึ้นสู่อำนาจและดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศ ทำให้มีการเปิดกว้างทางสัมคม กัวเผยจึงได้เข้าโรงเรียนการออกแบบแฟชั่นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของรัฐบาล แต่ในขณะนั้นทั้งนักเรียนและครูแทบไม่รู้จักหรือได้เห็นผลงานแฟชั่นระดับโลกกันสักเท่าไรครูได้ส่งเธอไปเรียนที่โรงละคร ระหว่างยุคปฏิวัติวัฒนธรรมยังมีการแสดงทางศิลปะหลงเหลืออยู่บ้าง นั่นก็เพราะนาง เจียงชิง ผู้นำการปฏิวัติวัฒนธรรม และภรรยาของเหมา เจ๋อตงเป็นอดีตนักแสดงในยุคนั้นประชาชนทั้งประเทศจีนสวมชุดสีน้ำเงินและชุดสีเทา มีเพียงโรงละครเท่านั้นที่เป็นเวทีให้นักออกแบบเครื่องแต่งกายสามารถแสดงออกศิลปะการออกแบบของพวกเขาได้ และกัวเผยเปิดเผยอีกว่าและแล้ว กัวเผยก็สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสูงสุดในชั้นเรียนและเข้าสู่วงการแฟชั่นซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของจีนได้สำเร็จ แต่เธอไม่อาจปล่อยพลังสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ จนกระทั่งแม้ว่าช่วงที่เธอเริ่มออกแบบแฟชั่นแทบจะหาช่างปักผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เลย เพราะการสอนงานปักในจีนถูกละทิ้งตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1930 จนถึงช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม ดังนั้นจึงแทบไม่หลงเหลือช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญงานปักอยู่เลย กัวเผยจึงต้องเดินทางไปยังพื้นที่ชนบทรอบกรุงปักกิ่งเพื่อค้นหาช่างที่มีมีฝีมือในงานตัดเย็บแต่งานของพวกเขาก็ยังเป็นงานพื้นๆ กัวเผยจึงใช้งานปักลวดลายที่เธอได้จากยุโรปมาเป็นแบบการสอน และค่อยๆ ฝึกฝนพัฒนาทักษะของช่างปัก ดังนั้นจัดแสดงเมื่อปี 2015 ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนิวยอร์ก ชุดเสื้อผ้าที่ถูกนำมาแสดงในงานฯรวมถึงผลงานซิกเนเจอร์ของกัวเผย คือชุดผู้คนทั่วโลกต่างตะลึงกับกระโปรงยาว 4.3 เมตร หนัก 25 กิโลกรัม ชาวตะวันตกได้เห็นถึงพรสวรรค์ของนักออกแบบแฟชั่นชาวจีนจากผลงานสร้างสรรค์แฟชั่นชุดเสื้อผ้าของกัวเผยที่ผงาดบนเวทีแฟชั่นระดับอินเตอร์มาตลอด 5-6 ปีที่มา : 中国时装设计师郭培锦绣华袍惊天下