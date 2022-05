“แอน ทองประสม” สวยสง่างามในชุดผ้าไหมสั่งทอพิเศษ กับคอเลกชั่น The Golden Light of Thai Silk

“คุณแอน ทองประสม” สุดโดดเด่น สง่างาม เครื่องประดับ จาก Beautygems พร้อมสวมชุดฟินาเล่ ส่องประกาย ในคอเลกชั่น The Golden Light of Thai Silk "แสงทองของไหมไทย" โดย ผ้าไหมสั่งทอพิเศษสีทองอ่อน ออกแบบลวดลายประยุกต์ ลายสร้อยสังวาล์โบราณ สั่งทอพิเศษ ด้วยความยาวมากกว่า 6 เมตร หน้ากว้าง 1 เมตร จังหวัดลำพูน พร้อมผ้าไหมสั่งทอพิเศษอีก 8 เมตรโดยบริเวณช่วงอก ตัดเป็นครอเซ็ท " เกาะอกรูปหัวใจ " มารังสรรค์ ศิลปะ ลวดลายปัก แห่งความวิจิตร ออกแบบ ตกแต่งเป็นเกาะอกเข้ารูป ระดมทีมช่างผู้ชำนาญกว่า 10 ยอดฝีมือ บรรจงปักคริสตัลเพชรสวาร๊อฟสกี้ สั่งตรงจากออสเตรีย ลูกปัดญี่ปุ่น ปล้องอ้อยขนาดเล็ก แบบเม็ดต่อเม็ด ตัวกระโปรง สั่งทอผ้าไหมยกใหญ่สีทอง นำมาอัดพลีท ตัดเย็บทางบอลกาว์นขนาดใหญ่ เพื่อความหรูหรา อลังการ แสนสง่างามแบบไร้ที่ติ สมความเป็น ฟินาเล่ โอตกูตูร์ระดับโลก สมคำล่ำลือFinale wedding studio โอตกูตูร์ สัญชาติไทย ผู้ทรงอิทธิพล ต่อแฟชั่นสังคมระดับสูง สองนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูง ผู้ยืนหนึ่งได้รับรางวัล นักออกแบบชุดแต่งงาน ยอดเยี่ยม ณ มหานครดูไบ บนรันเวย์ ที่ยาวที่สุดในตะวันออกกลาง เพื่อทำลายสถิติโลกและได้รับการคัดเลือก จากสวาร๊อฟกี้ แบรนด์ระดับโลกให้เป็น Haute Couture นักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูง หนึ่งในห้าสิบห้าดีไซเนอร์ชั้นนำ จากสิบห้าประเทศทั่วโลกทุกครั้งที่เปิดตัวคอเลกชั่น ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ ถูกจับตาทั้งในประเทศ และต่างประเทศตลอดระยะเวลา กว่า 2 ทศวรรษสำหรับ คอเลกชั่น The Golden Light of Thai Silkแสงทองของไหมไทย ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข และคุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ ผู้มีความรัก มรดกผ้าไหมไทย ชื่นชอบความงาม เอกลักษณ์เส้นไหม ที่ส่องแสง วับวาว มรดกที่ทรงคุณค่า บ่งบอกความเป็นไทย โดยแรงบันดาลใจ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีพระราชดำริให้ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาผ้าไหมไทย ได้ประจักษ์ความงดงาม นำมาประยุกต์ให้ร่วมสมัยอย่างสง่างามแฟชั่นโชว์ ครั้งนี้ คัดสรรสั่งทอผ้าไหมนานาชนิด ลวดลายต่างๆ อาทิ ผ้าไหมยกดอกลำพูนลายมะลิโบราณ,ผ้าไหมหมัดหมี่ขอนแก่น , ผ้าไหมยกดอกสุรินทร์,ผ้าไหมลูกท้อ,ผ้าไหมเนื้อเพชร ,ผ้าไหมลูกแก้ว นำมาออกแบบตัดเย็บผสมผสานความเป็นไทยนิยมได้อย่างลงตัวสำหรับบุรุษ สวมสูทผ้าไหมไทย หลากหลายสไตล์ ทั้งสูท overcoat , ทักซิโด้หางยาว,สูทเอวลอย ตกแต่งด้วยโบว์ ,เนคไทประดิษฐ์,หูกระต่าย โดย ผ้าไหมที่สั่งทอพิเศษ อาทิ ผ้าไหมหมัดหมี่ขอนแก่น ,ผ้าไหมลูกท้อ,ผ้าไหมเนื้อเพชร ,ผ้าไหมลูกแก้ว ตัดเย็บคัตติ้งสุดเนี๊ยบ สุดสง่างาม โดย ผู้ร่วมถ่ายทอดอาภรณ์พระเอกแถวหน้า อาทิ คุณแบงค์ อาทิตย์ ,คุณออกัส วชิรวิชญ์ ,คุณเงิน อนุภาษ ,คุณแบงค์ อนุสิทธิ ,คุณเซียน กิติภูมิ ,คุณโดม เพชร,คุณยุ่น ภูษณุส่วนบรรดาเซเลบริตี้ นางแบบสวมเดรสราตรี ผ้าไหมยกดอกลำพูนลายมะลิโบราณ, ผ้าไหมยกดอกลำพูน, นำมาออกแบบ ตัดเย็บขึ้นมาใหม่ อีกมั้งนำผ้าไหมมาอัดพลีท จับขยุ่ม รูปทรงต่างๆ และปล่อยชายลากยาวจรดปลายพื้นรวบรวมช่างฝีมือ ชำนวาญการปัก คัดสรรวัสดุชิ้นเอก บรรจงปักคริสตัลเพชรสวาร๊อฟสกี้ ปล้องอ้อยญี่ปุ่น และลูกปัดขนาดเล็ก แบบละเอียดยิบ สุดระยิบระยับวับวาว ผู้ร่วมแสดงแบบ อาทิ คุณบุญญาดา กฤติยะโชติกุล ,คุณอังคนางค์ ชากีร่า ,คุณฐิตาภา บุญพ่วน ,พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร