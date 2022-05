‘จิ่งเถียน’ ซุป’ตาร์จีนชื่อดัง ถูกปรับ 37 ล้าน! โทษฐานโฆษณาสินค้าโดยอ้างสรรพคุณเกินจริง

เนื่องจากจิ่งเถียนมีความสามารถทางการแสดงและรูปลักษณ์ที่สวยสง่าโดดเด่น จนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์หญิงอันดับต้นๆของจีน เธอจึงได้รับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก Infinite Free ที่ผลิตโดยบริษัทในกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ของจีน ซึ่งการทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ ก็คือ เป็นตัวแทนของแบรนด์ที่สามารถแสดงตัวตนแและเอกลักษณ์ของแบรนด์ และส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยจิ่งเถียนได้พูดคำโฆษณาชวนเชื่อว่า “ลูกอมนี้สกัดจากผลไม้และผัก ซึ่งสามารถป้องกันการดูดซึมน้ำตาล น้ำมัน และไขมันของร่างกายได้ แล้วคุณจะหุ่นดีได้แน่เมื่อรับประทานสองชิ้นหลังอาหาร”

เธอได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ซีรีส์จีนย้อนยุค เนื่องจากเธอแสดงซีรีส์จีนย้อนยุคแล้วปังไม่หยุดทุกเรื่อง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เธอก็ได้ร่วมแสดงใน The Great Wall หนังภาษาอังกฤษเรื่องแรกของผู้กำกับชื่อก้อง จางอี้ว์โหมว และมีบทบาทในหนังที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดยักษ์ Kong: Skull Island อีกทั้งยังได้ปรากฏตัวในหนังหุ่นยนต์ยักษ์ Pacific Rim: Uprising ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานการสร้างของ Legendary Pictures บริษัทผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูด สำหรับผลงานการแสดงในปัจจุบัน ซุป’ตาร์หญิงผู้มากความสามารถผู้นี้ก็ได้เป็นนักแสดงนำในซีรีส์จีนแฟนตาซีแนวสืบสวนชื่อดังเรื่อง ครึ่งปีศาจซือเถิง (Rattan) ด้วยเมื่อโฆษณาชิ้นนี้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดแห่งชาติของจีนจึงออกมาประกาศเมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมาว่าดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงสั่ง(แอพสื่อโซเชียลหลักของจีน) เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยยอมรับว่าเธอไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างถี่ถ้วนก่อนเซ็นสัญญาฯรับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ผลิตภัณฑ์ เธอกล่าวว่าทั้งนี้ จีนได้ปรับแก้กฎหมายการโฆษณาในปีพ.ศ. 2558 โดยเพิ่มบทลงโทษโดยเฉพาะสำหรับดาราคนดังที่ร่วมโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง และกฎหมายยังระบุอีกว่าการจำหน่ายสินค้าหรือการโฆษณาทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และไม่โฆษณาเกินจริงที่มา: Showbiz crackdown: Chinese actress known for action films finedUS$1.08 million for being shoddy product brand ambassador