ซีพีเอสฉีกกรอบเดนิมดีไซน์ ผ่าน DNA สุดเท่ของศิลปินดัง

C P S (ซีพีเอส) เปิดตัวคอลเลกชัน “C P S Denim Rebellion” คอลลาบอเรชันสุดขบถแห่งปี ด้วยการรวบรวมศิลปินแห่งยุค อาทิ NCT TEN (เตนล์), มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล, เจเจ-กฤษณภูมิ, โจอี้-ภูวศิษฐ์, เป้-อารักษ์, เฟิด Slot Machine และ Bodyslam รวมถึง Selvedgework แบรนด์ยีนส์ Custom Made ร่วมคอลลาบอเรชันถ่ายทอดผลงานผ่าน DNA ความเท่ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละคน ในมุมมองที่แตกต่าง ผสานพลังของแฟชั่น ศิลปะ และดนตรีเข้าด้วยกัน
เตนล์-กับการดีไซน์เสื้อยืดด้วยเทคนิคการตัดปะและงานปัก ผ้ายืดฟอกสีให้คล้ายยีนส์สีดำแบบ Worn-In ดิบ เท่ และทันสมัย
มิลลิ-ออกแบบแจ็กเกตเดนิม และกางเกงยีนส์ขาสั้นทรง Jorts เน้นเทคนิค Washed & Distressed Effect กับเฉดสีฟอกซีดอ่อน สเปรย์เพนต์ตามขอบปก ขอบเอว และปลายแขนเสื้อ เสริมด้วยเทคนิคสลัดสีและ 3D Crinkle
เจเจ-ดีไซน์กางเกงยีนส์ทรง Loose ผ้า Blue Denim Washed ด้านหน้าประดับดีเทลปิ๊กโลหะเอกลักษณ์ของ C P S ปั๊มโลโก้ชื่อศิลปิน พร้อมพวงกุญแจตัวโน๊ตที่ปั๊มโลโก้ JAYLERR บริเวณ Hook และโลโก้ตรงตัวโน๊ต
โจอี้-ออกแบบกางเกงทรง Straight ผ้า Light Blue Denim Washed ด้านหน้าติดดีเทลปิ๊กโลหะเอกลักษณ์ของแบรนด์ ปั๊มโลโก้ชื่อศิลปิน ด้านหลังเสริมป้ายหนัง และปักอาร์ตเวิร์กพญานาคที่กระเป๋าหลังขวา
เป้-ถ่ายทอดกางเกงทรง Bootcut ผ้า Raw Denim สีน้ำเงิน ด้านหน้าติดดีเทลปิ๊กโลหะเอกลักษณ์แบรนด์ ปั๊มโลโก้ชื่อศิลปิน ด้านหลังมีป้ายหนังปั๊มชื่อศิลปิน พร้อมพวงกุญแจรูปไฟแชค
เฟิด-ดีไซน์เป็นเสื้อสูทผ้า Raw Denim สีน้ำเงิน รองผ้าด้านใน สีเทา ตกแต่งด้วยงานปักโลโก้ชื่อศิลปินด้านในปกคอด้านหลัง
Bodyslam-กับกางเกง 5 ดีไซน์ ตั้งแต่ Super Skinny สีดำฟอก, Cargo Pants ทรงหลวมทั้งสีดำและยีนส์ฟ้าฟอกสี ไปจนถึง Short Pants สีดำ ตกแต่งด้วยดีเทลกระเป๋า งานสลัดสี และงานปักด้ายสีแดง
แบรนด์ Selvedgework-ถ่ายทอดเป็นกางเกงทรง Straight ผ้า Raw Denim สีน้ำเงิน โดดเด่นด้วยซองหนังสำหรับใส่ปิ๊กกีตาร์ บริเวณกระเป๋าหน้าฝั่งขวา พร้อมปิ๊กสกรีนโลโก้ Selvedgework และ C P S กระดุมกางเกงที่มีชื่อของทั้ง 2 แบรนด์
พบกับกิจกรรม Exclusive Launch เปิดให้ชอปคอลเลกชันก่อนใครในจำนวนจำกัด! ในวันที่ 24-25 ม.ค. 69 เฉพาะ 3 สาขา ได้แก่ สยามเซ็นเตอร์, เซ็นทรัล เวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว