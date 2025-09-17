SIAM 1928 เปิดตัวน้ำหอม “จตุมหาราชิกา” คอลแลบส์ 4 สุคนธกรแถวหน้าเมืองไทย

ณัท เวชชศาสตร์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SIAM1928 และสุคนธกรหรือนักปรุงน้ำหอม ผู้สืบทอดสูตรน้ำอบปรุงเจ้าคุณ รุ่นที่ 4 ที่นำ “Mekha Aranya” (เมฆาอารัญ) น้ำปรุงไทยร่วมสมัย คว้ารางวัล The Winner ในสาขา Artisan จากเวที Art and Olfaction Awards ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา นับเป็นครั้งแรกที่ผลงานจากประเทศไทยไปคว้ารางวัลในหมวดหลักของเวทีระดับนานาชาติ
ครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งแรกของ SIAM1928 ที่ดึงนักปรุงน้ำหอมแถวหน้าของเมืองไทย ในกลุ่ม Luxury Niche 4 ท่าน มาร่วมคอลแลบส์เรื่องราวของทวยเทพทั้ง 4 ทิศ ผ่านกลิ่นน้ำหอมในสไตล์ของตัวเอง ชื่อชุด “จตุมหาราชิกา”(Catumaharajika Collection)” แบบ Luxury Limited Edition บรรจุในขวดพอร์ซเลนสวยงาม โดยมีณัทเป็นผู้ออกแบบแนวคิด จากแรงบันดาลใจคือ “สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา” เชิงเขาพระสุเมรุ ที่มีเทพ 4 พระองค์ ปกครอง 4 ทิศ”
ด้าน “ภาคิน วรารุจน์” Project Manager & Co-Creative Director แบรนด์ Siam1928 กล่าวถึงการตีความเทพผู้พิทักษ์ทั้งสี่ และการตีความกลิ่น ตามแบบฉบับของนักปรุงว่า
“ทิศเหนือ” ที่ประทับของท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวรรณ สัญลักษณ์ของพลังอำนาจ บารมี และความยิ่งใหญ่ “ปฤณ ลมรส” รังสรรค์กลิ่นโดยเลือกใช้ดอกไม้สีทองและสีขาว เช่น หอมหมื่นลี้ จำปา ดาวเรือง ซ่อนกลิ่น ดอกส้ม และมะลิ ที่หมายถึงทองคำ และเปล่งประกายดุจแสงธรรมะ เสริมด้วยธูปหอม มดยอบ ไม้จันทน์จากออสเตรเลีย และไม้กฤษณาจากไทย เกิดเป็นการ contrast ระหว่าง “สีทอง” แทนความมั่งคั่ง และ “สีดำ” แทนอำนาจและบารมี
ทิศใต้ “ท้าววิรุฬหก” เทพผู้ปกครองครุฑและกุมภัณฑ์ พญายมราชองค์แรกในตำนานไทย ที่หลอมรวมความขึงขังกับความสงบสุข “อนันต์สิทธิ์ วงศ์กรวณิชย์” ถ่ายทอดผ่านโทนกลิ่นที่เข้มข้นและหลากมิติ ผสาน “ความร้อน-เย็น” เหมือนหยินหยาง ช่วงต้นเหมือนสัมผัสโลหะเย็นปลายจมูก จากนั้นอบอวลด้วยกลิ่นไม้กฤษณาและควันไฟ
ทิศตะวันออก “ท้าวธตรฐ” เทพแห่งศิลปะ ความสุนทรี วรรณกรรม โดย “ศรุจ ตั้งธราธร” ได้สะท้อนผ่านพืช ดอกไม้ และเรซินที่บรรจุพลังแห่งชีวิต ความสมดุล และการเริ่มต้น สัมผัสได้ถึงความสงบ มั่นคง และพลังแห่งการคุ้มครองที่อ่อนโยน อบอุ่นและอุดมสมบูรณ์
“ทิศตะวันตก” ดินแดนของท้าววิรูปักษ์ เทพผู้ปกครองนาค ที่เด็ดขาด เฉียบคม ผู้สร้างสรรค์กลิ่นนี้คือ “ธาดา อาชาวงศ์” ที่ถ่ายทอดความสงบ สุขุมราวป่าดิบลึก ที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่แฝงด้วยพลังและความน่ายำเกรงที่เงียบสงบ
ทดสอบกลิ่นได้ที่ https://www.facebook.com/siam1928/ หรือ Rebellion lab and perfume bar และSkonx perfumery สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เกษร, ทรงวาด และ เซ็นทรัลพาร์ค