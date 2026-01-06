C P S พลิกโฉมแบรนด์ครั้งใหญ่ ปรับโลโก้-ชู 3 กลยุทธ์รุกตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360 - C P S (ซีพีเอส) แบรนด์แฟชั่นที่มีดีเอ็นเอทั้งความเท่และดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ เดินหน้ารีแบรนด์ครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนชื่อ แบรนด์จากเดิม CPS CHAPS เป็น C P S พร้อมโลโก้ใหม่ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ให้ชัดเจน และ ทันสมัยมากขึ้น สามารถสะท้อนตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของแบรนด์ เน้นกลุ่มเป้าหมาย Nonconformist ช่วงอายุ 18-35 ปีอย่างตรงจุด ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก 1) Denim Curator ตอกย้ำบทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านยีนส์ 2) Activation มุ่งเน้นกิจกรรมให้ลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ 3) Collaboration การร่วมงานเพื่อรังสรรค์คอลเลกชั่นใหม่กับศิลปิน นักดนตรี และครีเอเตอร์ที่มี DNA สะท้อนความเป็น C P S รวมถึงเนื้อหาคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เน้นการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของ Community โดยทั้งหมดนี้เพื่อส่งต่อประสบการณ์ให้กับลูกค้า พร้อมสะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตแบบ “Unfollow Ordinary - ก้าวต่าง” ชูแนวคิดให้เห็นว่า C P S สามารถเป็นแฟชั่นที่เป็น Everyday Cool และตอบโจทย์การสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน
นายอภิสิทธิ์ สิงหสัจจเทศ Brand Creator แบรนด์ C P S กล่าวว่า “ในโลกแฟชั่นที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การรักษาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต้องไม่ใช่แค่การตามเทรนด์ แต่ต้องรวมถึงความเข้าใจลูกค้าของแบรนด์ในหลากหลายมิติด้วย ซึ่งจากการศึกษาอินไซต์ของลูกค้าอย่างอย่างละเอียดเราพบว่า กลุ่มลูกค้ามีการรับรู้ และทัศนคติเชิงบวกกับแบรนด์ในแง่มุมของแบรนด์ที่มีความเท่ กล้าแสดงออก และมีเอกลักษณ์ในแฟชั่นดีไซน์ แต่กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ยังต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าถึงได้มากขึ้น
“การเปลี่ยนจาก CPS CHAPS เป็น C P S คือ การก้าวต่ออย่างตั้งใจเพื่อทำให้ภาพลักษณ์แบรนด์ชัดเจนขึ้นและสื่อสารว่าเราคือใครอย่างแท้จริง โลโก้เดิมจากตัวอักษรหนาสู่ความเรียบง่าย สะอาด และชัดเจนในโลโก้ใหม่ สร้างความโดดเด่นมากขึ้น รวมถึงการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร C P S สื่อถึงความเป็นปัจเจก สะท้อนถึงแบรนด์ที่มั่นใจโดยไม่ต้องแต่งเติม”
กลยุทธ์ในปี 2569 นี้ แบรนด์ C P S จะเน้นเจาะกลุ่ม Nonconformist ช่วงอายุ 18-35 ปีให้มากขึ้น ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ
1. Denim Curator ตอกย้ำบทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านยีนส์ ซึ่งที่ผ่านมา C P S เป็นแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของยีนส์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์และดีไซน์ที่หลากหลาย ไปจนถึงเทคนิคงานคราฟท์ต่างๆ เช่น การย้อม การฟอกสี งานพิมพ์ลาย งานปั๊ม และได้รับผลตอกรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้ามาโดยตลอด
ดังนั้น ทางแบรนด์จึงต้องการที่จะชูให้ไอเทมยีนส์เป็นหัวใจของแบรนด์ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า ผ่าน 3 แกนหลัก 1) Denim Iconic ดีไซน์ที่หลากหลายและกระบวนการฟอกให้มีความคลาสสิกตามยุคสมัย 2) Denim Pillar เทคนิคงานคราฟท์ที่คงคุณภาพตามมาตรฐานของแบรนด์ 3) Denim Statement รูปทรงที่โดดเด่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
นอกจากนี้ C P S ยังมียีนส์หลากหลายสไตล์และทรง เช่น สกินนี่, คาร์โก้, สแลค, บาร์เรล, บูทคัท ออกแบบให้สะท้อนทั้งงานคราฟต์ที่มีคุณภาพและการแสดงออกที่ทันสมัย โดยเป้าหมาย คือ การทำให้ C P S เป็น จุดหมายปลายทางเดียวครบจบทุกสไตล์ยีนส์ ที่ลูกค้าสามารถค้นพบและเลือกสรรได้ครบทุกความต้องการ ความหลากหลาย คุณภาพ
2. Activation มุ่งเน้นกิจกรรมให้ลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เปิดโอกาสให้ทั้งกลุ่ม Brand Loyalty รวมถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้เข้ามาทดลองและสัมผัสสินค้าอื่นๆ ของ C P S พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ลูกค้าได้สะท้อนตัวตนของตัวเองได้มากขึ้น
3. Collaboration การร่วมงานเพื่อรังสรรค์คอลเลกชั่นใหม่กับศิลปิน นักดนตรี และครีเอเตอร์ที่มี DNA สะท้อนความเป็น C P S รวมถึงเนื้อหาคอนเทนต์ในโซเชีลมีเดียที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เน้นการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของ Community
“C P S ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ เราเน้นสื่อสารความเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ตรงจุดมากขึ้น ชูอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งความเท่ยังคงเป็น DNA ของแบรนด์ แต่เราต้องการให้ความเท่เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย และเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน ผ่านแฟชั่นดีไซน์และกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต กับแนวคิด “Unfollow Ordinary - ก้าวต่าง” เพื่อแสดงให้เห็นว่า C P S เป็นแฟชั่นที่ใส่ง่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสไตล์ ในขณะที่ยังคงความกล้า และความโดดเด่นในทุกโมเมนต์ได้อย่างลงตัว” นายอภิสิทธิ์ กล่าว