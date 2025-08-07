“ยัสปาล กรุ๊ป” อัปเกรดJPS CLUB เปิดตัวแคมเปญ “Better Than Ever”

ผู้จัดการรายวัน 360 - JPS CLUB (เจพีเอส คลับ) โปรแกรมสมาชิกจากยัสปาล กรุ๊ป เปิดตัวแคมเปญ “Better Than Ever” เดินหน้ายกระดับ JPS CLUB สู่โปรแกรมสมาชิกชั้นนำของธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ชูแนวคิดการมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) ควบคู่กับการอัปเกรดสิทธิประโยชน์และพรีวิเลจให้กับสมาชิกทุกระดับ โดยรับส่วนลดทันทีตั้งแต่ 5–10% จากทุกการซื้อ พร้อมรับพ้อยท์สูงสุดถึง 20 เท่า โดยเฉพาะสมาชิกระดับ JPS X ที่ได้รับสิทธิพิเศษมากที่สุด ยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม ปัจจุบัน JPS CLUB มีจำนวนสมาชิกมากกว่า 1.1 ล้านคน โดยมีสัดส่วนสมาชิกระดับ JPS X ซึ่งเป็นกลุ่ม Active Member สูงถึง 20% สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีจากลูกค้า พร้อมตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิก JPS CLUB ขึ้นอีก 10% ภายในปี 2569
นายพีรศักดิ์ กลั่นหอม ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แคมเปญ ‘Better Than Ever’ พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์เชิงลึกของ JPS CLUB ตลอดเกือบ 3 ปีที่ผ่านมาที่ได้ศึกษาพฤติกรรมลูกค้าในหลากหลายมิติ ทั้งการซื้อซ้ำ ช่วงเวลาในการช้อป ความชื่นชอบรายบุคคล รวมถึงการรับฟังเสียงจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถออกแบบสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง”
โดยใช้เทคโนโลยีการตลาด (MarTech) มาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและพฤติกรรม เพื่อส่งมอบข้อเสนอเฉพาะบุคคลในเวลาที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เราต้องการให้ JPS CLUB เป็นมากกว่าโปรแกรมสมาชิกทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มที่รู้จัก รู้ใจ รู้ถึงความต้องการของลูกค้า และตอบสนองด้วยข้อเสนอที่ ‘ใช่’ สำหรับแต่ละคน”
ทั้งนี้ JPS CLUB ยังเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ 4 แกนหลัก ได้แก่
1. อัปเกรดสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า (Member Benefit) ภายใต้แคมเปญ “Better Than Ever” สมาชิก JPS CLUB จะได้รับการอัปเกรดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.1 JPS : รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ พร้อมรับคะแนนสะสม 10 เท่าเมื่อซื้อในเดือนเกิด
1.2 JPS PLUS : รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ และรับคะแนนสะสม 10 เท่าในเดือนเกิด
1.3 JPS X : สมาชิกระดับสูงสุดที่ได้รับส่วนลด 10% ทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ พร้อมรับคะแนน 2 เท่าทุกการใช้จ่าย (เมื่อส่วนลดไม่เกิน 50%) และพิเศษสุด รับคะแนนสะสม 20 เท่าในเดือนเกิด
สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการช้อปที่หลากหลาย และจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิก JPS X ที่ต้องการความคุ้มค่าและความพิเศษเฉพาะตัว
2. พัฒนาระบบ Personalized Marketing มุ่งเน้นพัฒนา Customer Experience ด้วยการนำเครื่องมือ MarTech มาใช้ในการวิเคราะห์และส่งมอบข้อเสนอที่ตรงจุดให้กับลูกค้าแต่ละรายอย่างแม่นยำ ควบคู่ไปกับการยกระดับค่าดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CS Score) และความภักดีต่อแบรนด์ (NPS Score) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าในระยะยาว
3. ขยายเครือข่ายพันธมิตรในหลากหลายหมวด (Partnership Program) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดย JPS CLUB ยังมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างผ่านกิจกรรมและความร่วมมือกับพันธมิตรที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะในกลุ่ม Health & Wellness ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
4. สร้าง Community ของกลุ่มสมาชิก JPS CLUB โดยการจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก เช่น แคมเปญฉลองครบ 1 ล้านสมาชิก แจก 1 ล้านคะแนน, “Beyond Style Workshop” และแคมเปญพิเศษ “100 Points แลกได้ทุกพาร์ทเนอร์” ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรของ Jaspal Group อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนขยายกิจกรรมไปยังหัวเมืองสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุที่มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้าง Community ของสมาชิก JPS CLUB ในแต่ละภูมิภาค ผ่านกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะกลุ่ม ทั้งด้านแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ลึกกว่าแค่การช้อปปิ้ง และเสริมสร้าง Emotional Connection กับแบรนด์อย่างแท้จริง
JPS CLUB ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ “ใช่” สำหรับลูกค้าทุกคน ในทุกมิติไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตที่เป็นตัวคุณ และพร้อมให้ได้สนุกสนานไปกับการช้อปสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากเครือยัสปาล กรุ๊ป ได้ถึง 17 แบรนด์ ได้แก่ Jaspal, Misty Mynx, CC Double O, Royal Ivy Regatta, Cps Chaps, C.P.S. Coffee, Lyn, Lyn Around, Jelly Bunny, Quinn, Shoebar รวมไปถึงอิมพอร์ตแบรนด์ดังจากต่างประเทศ ได้แก่ Fred Perry, Asics, melissa, Diesel, MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD และ Puma