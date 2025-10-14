“แบมแบม” ถ่ายทอดความเท่แห่งยุค

Levi’s® Southeast Asia เปิดฉากช่วงเทศกาลปลายปีอย่างมีสไตล์ ด้วยแคมเปญระดับโลก “IT’S BAGGY SEASON” ที่มาพร้อมกลิ่นอายเฉพาะตัวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ตุลาคม 2568 พร้อม “แบมแบม” (BamBam) ศิลปินและไอคอนระดับโลกชาวไทย ในฐานะ Levi’s® Southeast Asia Baggy Ambassador แคมเปญนี้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของแฟชั่นยุคใหม่ ผ่านคอลเลกชันกางเกงยีนส์ทรง Baggy ของ Levi’s® ที่โดดเด่นด้วยซิลูเอททรงหลวมอันเป็นเอกลักษณ์ รุ่นไฮไลต์อย่าง 578™ Baggy ถูกตีความใหม่ผ่านสไตล์ของแบมแบม ให้กลายเป็นลุคที่ผสมผสานความผ่อนคลายกับความเท่ได้อย่างมีจังหวะ ลงตัวระหว่างความเท่แบบสตรีทและความเนี๊ยบแบบแฟชั่น Denim on Denim
สำหรับ Levi’s® แล้ว Baggy ไม่ใช่แค่ “ทรงกางเกง” แต่คือการประกาศตัวตนอย่างชัดเจน ถ่ายทอดผ่านสไตล์อันมั่นใจและไร้ข้อจำกัดของแบมแบม ผู้ที่สามารถสลับบทบาทจากพรมแดงสู่วันสบาย ๆ ได้อย่างลงตัว พร้อมถ่ายทอดพลังของความเท่ในแบบไม่ต้องพยายาม
แบมแบม กล่าวว่า “สำหรับผม กางเกงยีนส์ทรง Baggy ไม่ใช่แค่ความสบาย แต่มันมีคาแรกเตอร์ ความโอเวอร์ไซส์ การตัดเย็บที่โดดเด่น และอิสระที่มอบให้ มันคือพื้นที่ของผม จะอยู่ในสตูดิโอ บนเวที หรือวันสบาย ๆ Baggy ก็ยังเท่ไม่เปลี่ยน”
แคมเปญถ่ายทอดภาพลักษณ์ของความเท่แบบไร้กรอบ ผ่านซิลูเอทที่ขับให้เห็นสัดส่วนโอเวอร์ไซส์อย่างชัดเจน ผสานท่วงท่าที่มั่นใจและเป็นธรรมชาติ เน้น “ช่องว่าง” ระหว่างช่วงขาเพื่อสื่อถึงอิสระและการเคลื่อนไหว ถ่ายทอดตัวตนผ่านภาพแฟชั่นที่ทั้งโดดเด่นและเข้าถึงง่าย
นอกจากรุ่นสำหรับผู้ชายแล้ว Levi’s® ยังยกระดับลุคของผู้หญิงด้วยกางเกง Baggy Dad Barrel ทรง Barrel ดีไซน์ใหม่ให้ดูผ่อนคลายแต่ยังคงความสง่างามของซิลูเอทแบบดั้งเดิม มาพร้อมเอวระดับกลางที่สวมใส่ง่าย โดดเด่นด้วยเส้นโค้งด้านขาและรายละเอียดการตัดเย็บที่ช่วยขับรูปทรงให้สวยงาม จับคู่เข้ากับลุค Denim-on-Denim ได้อย่างมีสไตล์ ถ่ายทอดความมั่นใจแบบสาวยุคใหม่ได้อย่างมีคลาส
เหล่าแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์และผู้ที่หลงใหลสไตล์อันมีเอกลักษณ์คือตัวขับเคลื่อนของแคมเปญนี้ กลุ่มคนที่มองหาแฟชั่นที่ทั้งสบายและโดดเด่นในเวลาเดียวกัน “IT’S BAGGY SEASON” คือคำเชิญชวนให้ทุกคนกล้าเป็นตัวของตัวเอง ผ่านแฟชั่นที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับคุณ และสะท้อนความเป็นคุณได้อย่างแท้จริง แคมเปญจะเปิดตัวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Levi’s® เว็บไซต์ Levi.com และร้าน Levi’s® ที่ร่วมรายการ พร้อมด้วยวิดีโอ Reels, IG Stories และภาพสตรีทสไตล์ที่เผยเสน่ห์ “เท่แต่สบาย” ของแบมแบมในลุค 578™ Baggy สำหรับผู้ชาย และ Baggy Dad Barrel สำหรับผู้หญิง
แคมเปญจะดำเนินตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569
เยี่ยมชมคอลเลกชัน Levi’s® Baggy Family ได้ที่ levi.co.th