เคลพอทคิง ร้านอาหารจีนต้นตำรับ ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ เมนูเด่นซุปหม้อดิน ตุ๋นนานกว่า 6 ชั่วโมง

เคลพอทคิง Claypot King ร้านอาหารจีนต้นตำรับ เจาะกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยมีเมนูเด่นซุปบำรุงตุ๋นในหม้อดินนานกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งทางร้าน ต้องการจะเป็นตัวเลือกที่ทำให้ผู้สูงอยากออกมากินอาหารนอกบ้าน และอยากจะเป็นตัวเลือกให้กับคนที่มองหาอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี 2568 ไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้มีแนวโน้มเผชิญกับปัญหาสุขภาพ และส่วนใหญ่อยากอยู่บ้านไม่ชอบเข้าสังคมกับเพื่อนเหมือนสมัยก่อน ธุรกิจร้านอาหารปรับตัว หันมาทำอาหารเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ คนรุ่นพ่อแม่ ไปจนถึงรุ่นปู่ย่าตายาย เพื่อให้ผู้สูงวัยอยากออกมากินอาหารนอกบ้าน พบปะเพื่อนๆ หรือ กินอาหารนอกบ้านร่วมกับครอบครัว
ขณะเดียวกันผลการวิจัยพฤติกรรมผู้สูงอายุยังชี้ว่า “การออกมาทานอาหารนอกบ้านสัปดาห์ละครั้ง” ในวันหยุดกับครอบครัว หรือเพื่อน เป็นกิจกรรมที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศที่น่าเบื่อ ให้มีความสุขได้ โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารที่มีรสชาติ คุณภาพ ความคุ้นเคย และการบบริการที่ดี
คุณธาดา จารุธนเดช ผู้บริหารเคลพอทคิง กล่าวว่า “เคลพอทคิง (Claypot King)” ร้านอาหารจีนต้นตำรับ ที่คำนึงถึงความสุข และดีต่อสุขภาพ เอื้อให้ผู้สูงวัยอยากลุกจากโซฟา ออกจากบ้าน มานั่งทานอาหารด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา โดยร้านโตมากับครอบครัวที่รักการทำอาหาร ซึ่งทุกมื้อต้องมีน้ำซุปหม้อใหญ่ตั้งอยู่กลางวงทาน ข้าวเสมอ โดยมีอากง อาม่า และลูกหลาน ได้ทานข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
และตรงนี้ ที่ทางร้านอยากจะให้ครอบครัวอื่นๆ ได้มาทานข้าวพร้อมหน้า พร้อมตา กันที่ร้านของเรา เช่นเดียวกับครอบครัวของเรา และที่ผ่านมา ก็เป็นเช่นนั้นมาตลอด เพราะมีลูกๆ หลาน พาญาติผู้ใหญ่ ในครอบครัวมากินอาหารที่ร้านของเรา
จุดเด่นของร้านเรา คือ วิธีการปรุงที่พิถีพิถันในหม้อดินที่คุมความสุกที่พอดี ทำให้ได้เนื้อสัมผัสนุ่ม พร้อมสมุนไพร ที่เป็นส่วนผสมสำคัญ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวหอมอบอวล และทางร้านจัดเมนูอื่นๆ สำหรับผู้สูงอายุ และคนรักสุขภาพที่ไม่หนักท้องเกินไป ไว้เสิร์ฟลูกค้า
โดยเมนูอาหารของทางร้านเป็นสไตล์อาหารจีนกวางตุ้ง/ไหหลำ ซึ่งอาหารเสิร์ฟมาในหม้อดิน ที่สามารถแบ่งทานได้ 2–3 คน สอดคล้องกับพฤติกรรมครอบครัวไทยที่ชอบสั่งหลากหลายแล้วแบ่งกันชิม โดยเมนูเด่น เมนูซุปจะมีทั้ง ไก่ตุ๋นโสม ไก่ดำตุ๋นยาจีน กระเพาะปลาสดตุ๋นหม้อดิน เหมาะกับผู้สูงอายุ และโดนใจคนรุ่นใหม่ โดยทางร้านพยายามที่จะสร้างบรรยากาศของร้าน ให้มีความร่วมสมัย เพื่อทำให้ร้านเป็นสะพานเชื่อม ระหว่างคนสองเจเนอเรชันบนโต๊ะอาหาร และทางร้านยังคาดหวังที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสวัฒนธรรมการกินแบบจีนดั้งเดิม นอกประเทศจีน
สำหรับ เคลพอทคิง จึงเป็นหนึ่งร้านในเยาวราชที่ “เชื่อมยุค” ได้ดี ทั้งคนรุ่นใหม่ที่อยากลองของทานอาหารต้นตำรับ และผู้สูงวัยที่อยากทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้มื้อเย็นของครอบครัวกลับมาครึกครื้นอีกครั้ง โดยร้านตั้งอยู่ใจกลางเยาวราช และ สาขา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เปิดทุกวัน 10.00-21.00 น.