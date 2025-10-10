ไม่ติดแพ็กก็ลด! สูงสุด 4,000.- เก่าแลกใหม่ iPhone 17 ที่ AIS

ใครที่ยังรอเปลี่ยน iPhone เครื่องใหม่ แล้วที่ผ่านมาจองไม่ได้ เริ่มกลับมาดูโปรโมชันกันได้แล้ว หลังสินค้าล็อตใหม่ iPhone 17 ซีรีส์ เข้ามาเติมสต็อก จากที่ก่อนหน้านี้ ทั้ง iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ขาดตลาดไปหลายสัปดาห์
ใครที่ใช้งาน iPhone 16 อยู่ แล้วมีแผนจะใช้สิทธิ ‘เก่าแลกใหม่’ แล้วรับส่วนลดเพิ่มเติมแบบไม่มีเงื่อนไข รอบนี้ AIS จัดให้ ทั้งลูกค้าที่ซื้อเครื่องเปล่า และลูกค้าที่ซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 4,000 บาท ภายใน 31 ตุลาคมนี้
สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาอัปเกรดเป็น iPhone 17 ใหม่ โปรโมชัน "เก่าแลกใหม่" ของ AIS มอบข้อเสนอที่โดดเด่นและยืดหยุ่นกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องเปล่า โดยไม่ต้องผูกมัดกับสัญญาหรือแพ็กเกจรายเดือนใหม่
สิทธิ ‘เก่าแลกใหม่’ นี้ เหมาะกับผู้ที่ใช้งาน iPhone 16 ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 รุ่นเริ่ม 128 GB ไปจนถึง iPhone 16 Pro Max 1 TB นอกจากได้ค่าเครื่องตามราคาประเมินเมื่อทำการ Trade In แล้ว ยังได้รับส่วนลดเพิ่ม Trade Up อีก 4,000 บาท ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจเท่านั้น เพราะลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องเปล่าก็ได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน
iPhone รุ่นอื่นก็ได้ลดเพิ่ม ทั้งเครื่องพร้อมพ็ก และเครื่องเปล่า
- iPhone 15 ทุกรุ่นรับส่วนลดเพิ่ม 3,000 บาท
- iPhone 14, iPhone 13 ทุกรุ่นรับส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท
- iPhone 12, iPhone 11 ทุกรุ่นรับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
จะเห็นได้ว่า โปรโมชัน Trade-in ของ AIS กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และตรงไปตรงมา ให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อ iPhone 17 แบบเครื่องเปล่า โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ และไม่ต้องสมัครแพ็กเกจร่วมไปด้วย และกลายเป็นการนำเครื่องเก่ามาแลกที่เหมาะกับคนที่มองหาความคุ้มค่าและความยืดหยุ่นอย่างแท้จริง
สำหรับขั้นตอนการเตรียมตัวง่ายๆ ก่อนแลกเครื่อง นำเครื่องเก่ามาที่ AIS Shop เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพเครื่อง เพื่อประเมินมูลค่า หลังจากนั้นส่งมอบเครื่อง และรับเครื่องใหม่ ด้วยส่วนลดตามที่ประเมิน
ใครสนใจนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/promotions/special-promotions/trade/iphone