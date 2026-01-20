“วาเลนติโน” ดีไซเนอร์ชื่อดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 93 ปี

วงการแฟชั่นโลกได้สูญเสีย “วาเลนติโน การาวานี” หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ “วาเลนติโน” (Valentino) แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกชาวอิตาลี ด้วยวัย 93 ปี
สำหรับวาเลนติโนเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญแห่งวงการแฟชั่นศตวรรษที่ 20 ซึ่งผลงานการออกแบบของเขาเป็นที่สนใจจากเหล่าคนดังและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เอลิซาเบธ เทย์เลอร์, แนนซี เรแกน, ชารอน สโตน, จูเลีย โรเบิร์ตส์ และกวินเน็ธ พัลโทรว์ เป็นต้น
โดยเขาได้ร่วมก่อตั้งห้องเสื้อวาเลนติโนในปี 1960 จนได้รับการยกย่องให้เป็นดีไซเนอร์ที่ทรงอิทธิพลพอๆ กับ “จอร์โจ อาร์มานี” หรือ “คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์” ในระดับแนวหน้าของวงการแฟชั่นโลกเลยทีเดียว ซึ่งในแถลงการณ์ที่โพสต์บนอินสตาแกรม มูลนิธิวาเลนติโน การาวานี และจิอันคาร์โล จิอัมเมตติ เปิดเผยว่า "เขาจากไปอย่างสงบในบ้านพักที่กรุงโรม โดยมีครอบครัวอันเป็นที่รักอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้าย"
ทั้งนี้ เเฟชั่นโชว์คอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคมนี้ ซึ่ง “อเลสซานโดร มิเคเล” ได้เลือกกลับไปจัดที่กรุงโรม เมืองที่ถือได้ว่าเป็นจุดกำเหนิดของเเบรนด์ รวมถึงพิธีเคารพจะจัดขึ้น ณ PM23, Piazza Mignanelli ในวันพุธที่ 21 มกราคม และวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคมนี้
