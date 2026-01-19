ไวรัลไปทั่ว! “ลิซ่า แบล็กพิงก์” หน้าเสียเกือบทำนักร้องอเมริกันชื่อดัง “อารีอานา กรานเด” ต้องจ่าย $600,000 ค่าชุดแบรนด์ดัง Vivienne Westwood ใส่ออกงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำ

เอเจนซีส์ – กลายเป็นข่าวดังเมื่อ ลิซ่า แบล็กพิงก์ เกือบทำให้ อารีอานา กรานเด อาจต้องจ่ายค่าชุดใหม่ดีไซเนอร์หรูแบรนด์ Vivienne Westwood ที่สูงถึง 600,000 ดอลลาร์หลังเครื่องประดับของลิซ่าบังเอิญเกี่ยวชุดแกรนเดเข้าให้ระหว่างถ่ายภาพโชว์สื่อร่วมกันในงานประกาศผลรางวัลงานลูกโลกทองคำ (Golden Globe Award)
IBTimes UK ของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(18 ม.ค)ว่า ความเสียหายต่อชุดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของดีไซเนอร์ชื่อดัง Vivienne Westwood ของนักร้องสาวคนดัง อารีอานา กรานเดทำให้เกิดคำถามถึงค่าความเสียหายที่คาดว่าจะสูงลิ่วถึงแม้กรานเดตามรายงานจะสามารถจัดการต่อสถานการณ์ได้อย่างสง่างาม โมเมนต์ที่ไม่คาดฝันนี้ปรากฎต่อหน้ากล้องของสื่อพร่อมกับสีหน้าตกใจของลิซ่า แบล็กพิงค์ระหว่างพยายามที่จะทำให้เครื่องประดับของตัวเองหลุดออกมาจากชุดของกรานเดก็ตาม
เหตุเกิดระหว่างการถ่ายภาพบนพรมแดงงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำ (Golden Globe Award) สื่อผู้ดีชี้ว่า เป็นเรื่องบังเอิญที่ว่าเครื่องประดับของลิซ่าบังเอิญเกี่ยวเข้ากับชุดของนักร้องสาวชาวอเมริกันพอดีและกลายเป็นเวลาที่ตรึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดจากสายตาของช่างภาพ
ตามรายงานระบุว่าชุดออกงานสีดำของอารีอานา กรานเด เสียหาย ซึ่งแต่ไม่แค่เฉพาะชุดแต่สื่อชี้ว่ายังรวมไปถึงความรู้สึกที่ตื่นตระหนกของลิซ่าระหว่างที่เธอพยายามจะทำให้เครื่องประดับของตัวเองหลุดออกไปให้ได้และทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้เบื้องหลัง
IBTimes UK รายงานว่า ชุดเดรสสีดำแบรนด์ Vivienne Westwood ของกรานเดนี้เป็นชุดที่ถูกตัดเย็บขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเป็นการเย็บมือของดีไซเนอร์ด้วยตัวเอง ซึ่งเชื่อว่ามีสนนราคาตก 480,000 ปอนด์ หรือ 600,000 ดอลลาร์ และเป็นที่รู้กันดีว่าเดรสหรูใส่ออกงานนี้มักเป็นการที่แบรนด์จะให้ศิลปินชื่อดังยืมสวมใส่เพื่อออกงานพรมแดงต่างๆเพื่อเป็นการโปรโมทแบรนด์ห้องเสื้อเหล่านั้นไปในตัว และส่งผลทำให้ความเสียหายใดๆอาจซับซ้อนมากไปกว่าการซื้อตามปกติ
และถึงแม้ศิลปินจะสามารถจ่ายค่าซ่อมแซมชุดได้ แต่กระนั้นเรื่องใหญ่กว่านั้นคือเรื่องชื่อเสียงที่เป็นผลตามมา และแค่คลิปเดียวที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วอาจกระทบถึงการทำงานของศิลปินที่ส่งให้สามารถปรากฎตัวบนงานพรมแดงได้เป็นครั้งแรกในคืนที่สมควรที่เจ้าตัวต้องเป็นดาวจรัสแสง
ทั้งนี้กรานเดตามรายงานพูดออกไปอย่างปลอบใจว่า “ไม่เป็นไร” เป็นปฎิกริยาที่ทั้งมียุทธศาสตร์และสง่างาม ขณะที่ความมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมโชว์บิซของลิซ่า แบล็กพิงก์อาจมีบทบาทในการตอบอย่างรัดกุมของนักร้องสาวอเมริกันได้
และผนวกกับแฟนหนุ่มของลิซ่าบังเอิญเป็นคนดัง ทายาทเจ้าของกระเป๋าแบรนด์หลุยส์วิตตองของกลุ่มธุรกิจแบรนด์หรู LVMH ของฝรั่งเศสทีเดียวโดยมี Vivienne Westwood เป็นคู่แข่ง และส่งผลทำให้ไม่มีเหตุที่กรานเดต้องทำสถานการณ์ลุกลามใหญ่โตออกไปถึงแม้จะเป็นความผิดพลาดที่อาจต้องจ่ายเป็นดอลลาร์ก็ตาม
IBTimes UK ตั้งข้อสังเกตว่า ลิซ่า แบล็กพิงก์ในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำไม่ใช่คนแรกที่สร้างความเสียหายให้กับชุดเดรสของกรานเด เพราะเมื่อกรานเดทักทาย ไคลี เจนเนอร์(Kylie Jenner) นางแบบและเซเลบคนดัง พบว่าเก้าอี้ของเจนเนอร์บังเอิญทับชุดทำให้กรานเดไม่สามารถเดินออกไปได้
ทั้งนี้ตามรายงานชี้ว่านักร้องสาวชาวอเมริกันที่ตกเป็นข่าวเรื่องความผิดปกติของน้ำหนักและความผอมบางนั้นร่ำรวยมากพอที่จะจ่ายค่าชุดได้ด้วยตัวเอง