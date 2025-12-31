นิตยสาร Variety ยก “ลิซ่า” เป็นนักแสดงดาวรุ่งแห่งปี 2025

เปิดตัวเป็นนักแสดงปุ๊บก็ครองพื้นที่สื่อได้ทั่วโลกสำหรับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” หลังเดบิวต์งานแสดงในเรื่อง The White Lotus ซีซัน 3 ก็ทำเอาฮือฮาไปทั่วโลก จนนิตยสารดังอย่าง Variety ขอยกให้เป็นนักแสดงดาวรุ่งประจำปี 2025 เลยทีเดียว
นิตยสาร Variety ยกย่อง ลิซ่า BLACKPINK ว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงดาวรุ่งแห่งปี 2025 จากการเดบิวต์งานแสดงในซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น 3 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทครั้งสำคัญจากซุปเปอร์สตาร์เพลงป๊อประดับโลกมาเป็นนักแสดง
นักวิจารณ์จาก Variety ชื่นชม ลิซ่า สำหรับการก้าวข้ามจากไอดอลซุปตาร์เค-ป็อประดับโลก มาสู่การแสดงทางโทรทัศน์ ลิซ่า เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะนักแสดงในซีซั่นที่ 3 ของซีรีส์เรื่อง The White Lotus ทางช่อง HBO ซึ่งมีฉากหลังอยู่ในประเทศไทย บ้านเกิดของเจ้าตัว
แม้ว่าแฟนๆ บางส่วนจะแสดงความผิดหวังกับการที่เธอมีบทบาทน้อย แต่เหล่านักวิจารณ์ก็กล่าวว่า การปรากฏตัวในซีรีส์โทรทัศน์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมา นับเป็นก้าวแรกที่ชาญฉลาดและมีความเสี่ยงต่ำในการเริ่มต้นอาชีพการแสดง
การเปลี่ยนจากโลดแล่นในวงการเพลงมาเป็นวงการแสดงมักมาพร้อมกับการถูกจับตามองและเสียงวิจารณ์อย่างหนัก และลิซ่าก็ไม่ได้รับการยกเว้น ด้วยอิทธิพลในระดับโลกของเธอที่มีทั้งกลุ่มแฟนคลับและกลุ่มที่ต่อต้านในขนาดที่ใหญ่พอๆ กัน ทุกการตัดสินใจในงานสร้างสรรค์ของเธอ ไม่ว่าจะเป็นในด้านดนตรี แฟชั่น หรือการแสดง มักจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงเสมอ
หลังจากปรากฏตัวในซีรีส์เรื่อง The White Lotus ลิซ่าคาดว่าจะรับบทบาทการแสดงที่ท้าทายยิ่งขึ้นในโปรเจกต์ Tygo ของ Netflix ซึ่งเป็นผลงานอิสระที่พัฒนามาจากแฟรนไชส์แอ็คชั่น Extraction และกำลังได้รับความสนใจในฐานะก้าวสำคัญต่อไปของเธอในวงการการแสดง
รายชื่อนักแสดงดาวรุ่งของ Variety ยังรวมถึงนักแสดงวัยรุ่น โอเวน คูเปอร์ ซึ่งการแสดงเปิดตัวอันทรงพลังของเขาในเรื่อง Adolescence สร้างความประทับใจอย่างมากทั้งต่อนักวิจารณ์และผู้ชม ในบทบาทการแสดงครั้งแรกของเขา คูเปอร์ รับบทเป็นวัยรุ่นที่ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจที่สื่อถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อจิตวิทยาของวัยรุ่น รวมถึงบทบาทของครอบครัวและการศึกษาในการหล่อหลอมชีวิตของคนหนุ่มสาว
การแสดงที่ดิบและเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ของ โอเวน คูเปอร์ น่าเชื่อถือมากจนหลายคนแทบไม่เชื่อว่าเป็นการแสดงครั้งแรกของเขา หลังจากได้รับรางวัลเอมมีเมื่ออายุเพียง 15 ปี คูเปอร์ได้รับการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะยังคงได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในงานประกาศรางวัลสำคัญๆ เช่น รางวัล SAG Awards, Golden Globes และ BAFTA TV Awards เขายังมีกำหนดจะปรากฏตัวในบทบาทของ ฮีธ คลิฟฟ์ วัยหนุ่มในภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง Wuthering Heights ของเอมเมอรัลด์ เฟนเนลล์ และเพิ่งเข้าร่วมทีมนักแสดงมากฝีมือในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่กำกับโดย ทอม ฟอร์ด
นอกจากนี้ อินกา อิบส์ดอตเตอร์ ลิลเลียส ยังกลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งจากผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Sentimental Value แม้ว่าจะได้ร่วมแสดงกับนักแสดงมากฝีมืออย่าง สเตลลัน สการ์สการ์ด และ เอลลี แฟนนิง แต่เหล่านักวิจารณ์ต่างกล่าวว่า ลิลเลียส สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้