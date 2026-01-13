สาวไทยสุดปัง “ส้มโอ ธัญรัศม์” เดินพรมแดงงานลูกโลกทองคำ 2026

ไม่เพียง ศิลปินไทยระดับโลก อย่าง ลิซ่า มโนบาล เท่านั้น ที่สร้างชื่อให้ประเทศอีกครั้ง ด้วยการร่วมงานประกาศรางวัลในงาน ลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 83 (The 83rd Golden Globes Award) สร้างความฮือฮาบนพรมแดง ณ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ด้วยชุดซีทรูหรูหราสีดำสุดเซ็กซี่จาก Jacquemus ซึ่งช่วงบนจะเป็นผ้าโปร่ง ด้านในสวมเกาะอกสีดำ โดดเด่นด้วยโชกเกอร์เส้นใหญ่จากบุลการี แถมได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลอีกด้วย
อีกหนึ่งสาวไทยที่เรียกเสียงฮือฮาบนพรมแดง ในงานประกาศรางวัลระดับโลก Golden Globes 2026 ครั้งนี้ก็คือ นักธุรกิจสาวสวยของเมืองไทย “ส้มโอ-ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ประธานบริหาร บริษัท C Drink จำกัด เจ้าของแบรนด์น้ำดื่ม C2 แบรนด์น้ำดื่มไร้ฉลาก (Label-Free) แห่งแรกของไทย สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ด้วยการปรากฏตัวบนพรมแดง ในลุคส่องประกายเจิดจ้าออร่าจัดเต็มโอต์กูตูร์โทนสีทองขาว ฝีมือดีไซเนอร์ระดับโลก Gaby Charbachy พร้อมเครื่องประดับเพชรแวววาวระยิบระยับ ท่ามกลางเหล่าผู้มีชื่อเสียง นักแสดง และศิลปินชื่อดังระดับโลกมากมาย
#CelebOnline #Celeb #gossip #ธัญรัศม์จิรฐิติเกียรติ #รางวัลลูกโลกทองคำ