ลุคพรมแดงของ LISA ในงาน Golden Globes 2026

เริ่มแล้วสำหรับงานประกาศผลรางวัล ลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 83 (Golden Globes Awards 2026) ณ โรงแรม The Beverly Hilton ในนครเบเวอร์ลีฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
งานนี้ “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” (@lalalalisa_m) ปรากฏตัวบนพรมแดงในชุดเดรสชีฟองสีดำของแบรนด์ JACQUEMUS คอลเล็กชัน Spring/Summer 2026 ready-to-wear ออกแบบโดย Simon Porte Jacquemus สวมเครื่องประดับสร้อย Choker สีทองจาก BVLGARI คอลเลคชั่น Vimini ถ่ายทอดความสง่างาม คลาสสิกเหนือกาลเวลา สมมงโกลบอลแอมบาสซาเดอร์
แม้ ลิซ่า จะไม่มีชื่อเข้าชิงรางวัลใด แต่เจ้าตัวก็ได้รับเกียรติร่วมเป็นผู้ประกาศรางวัลในงานซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะคนไทยและศิลปิน K-Pop คนแรกที่ทำหน้าที่นี้
ขณะที่สื่ออย่าง Billboard ก็มีการนำคลิปของเธอมาลงพร้อมข้อความ Are you not entertained, LISA looks glam at the GoldenGlobes ( คุณไม่บันเทิงหรือไง, ลิซ่าสวยสง่าที่งาน ลูกโลกทองคำ )