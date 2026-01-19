เบิร์ธเดย์ “แจน วรรธนะสิน” ไฮโซ-คนดังเข้าร่วมงานเพียบ!

ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ชื่อของ “แจน-จิตติมา วรรธนะสิน” ก็ไม่เคยห่างหายไปจากสังคมเลย ตั้งแต่ทำงานให้กับชาแนล ประเทศไทย จนกลายเป็น “เฟส แจน ชาแนล!” ไปโดยปริยาย เพราะนั่งเก้าอี้นี้อยู่หลายปี ก่อนจะไปเบรกพักหนึ่ง แล้วกลับมานั่งตำแหน่งใหญ่ให้กับ หลุยส์ วิตตอง ประเทศไทย จนตอนนี้วิตตองในประเทศไทยขยายร้านจนใหญ่โตแทบไม่ทันคนซื้อที่แห่แหนกันมามากมาย
ล่าสุด แจน จิตติมา ได้จัดงานเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 60 ปี หรือที่เรียกกันสนุกปากว่า “แซยิด 60 ปี!” โดยมีเพื่อนพ้อง น้องพี่ จากหลากหลายวงการเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งและเป็นกันเอง ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายของต้นปี และถือโอกาสนี้จัดงานฉลองปีใหม่ไปด้วยในตัว
Cr.Tayateepsuwan