อารีอานา แกรนเด ดึงดูดทุกสายตาด้วยชุดผ้าไทย

เรียกว่าดึงดูดทุกสายตาจากผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน ในงานเปิดตัวพาร์ตทูของภาพยนตร์แฟนตาซีมิวสิคัลที่หลายคนตั้งตาอย่าง Wicked : For Good รอบสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก โดย “อารีอานา แกรนเด @arianagrande ที่เธอเป็นนักแสดงนำของเรื่องได้ปรากฏตัวในชุดสีชมพูทูโทนสมคาแรกเตอร์ “กลินดา” ที่ออกแบบโดย “แอนเดรียส โครนทาเลอร์” แบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง “วิเวียน เวสต์วูด” (Vivienne Westwood) คอลเลกชั่นต้อนรับลมร้อนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ กระโปรงพองสีบานเย็นที่อารีอานา แกรนเด สวมใส่นั้นทำมาจากผ้าไหมมัดหมี่ของไทยที่สะดุดตาด้วยลวดลายและเทกซ์เจอร์ที่เล่นแสงเงา และถ้าหลายคนยังจำได้ลุคนี้ยังเคยโดดเด่นในซีรี่ส์ภาคต่อของ Sex and the City เรื่อง And Just Like That ซีซั่น 3 ที่สวมใส่โดย “ซาราห์ เจสซิกา ปาร์เกอร์” ในบทบาท “แคร์รี แบรดชอว์” และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งปรากฎการณ์ของผ้าไหมไทยที่สง่างามและกลายเป็นวัสดุล้ำค่าในวงการแฟชั่นระดับโลก
