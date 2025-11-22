"ธีรนัย" นักบิดเด็กไทยเฉือนคว้าชัย!! เปิดเรซแรกเดือด ศึก R3 bLU cRU ชิงเจ้าความเร็วเอเชีย–แปซิฟิก

ศึก YAMAHA R3 bLU cRU Asia-Pacific Championship 2025 เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล กับโร้ดแมพพัฒนานักแข่งดาวรุ่งของยามาฮ่า ซึ่งปีนี้ ไทยยามาฮ่า รับหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ มีนักแข่งดาวรุ่งรวม 21 คน จาก 8 ประเทศ เข้าร่วมชิงธงหมากรุก ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
สนามปิดฤดูกาลระเบิดความมันที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ กับการแข่งขัน 10 รอบ ที่ทุกคนต่างหมายมั่นคว้าชัยส่งท้าย โดยเฉพาะ 6 ดาวรุ่งไทยที่ลุยเต็มร้อยในโฮมเรซต่อหน้าแฟนชาวไทย
ทันทีที่สัญญาณไฟดับลง ฮินาตะ โอคาดะ หมายเลข 21 จากญี่ปุ่น ผู้นำคะแนนสะสมออกตัวได้อย่างเหนือชั้น ขึ้นนำตั้งแต่โค้งแรก โดยมีคู่แข่งสำคัญอย่าง วาเลนติโน คนีโซวิช หมายเลข 48 จากออสเตรเลีย ไล่บี้อย่างไม่ปล่อย ด้านนักบิดไทยนำโดย อาร์ตี้ – ธนกฤต ประทุมทอง หมายเลข 13 , เมล – เทพพิทักษ์ ไกรยะฝ่าย หมายเลข 12 ต่างเกาะกลุ่มนำ และกดเวลาต่อรอบได้ดีเยี่ยม
เข้ากลางเรซสถานการณ์ยิ่งเดือด เมื่อกลุ่มผู้นำเหลือเพียง 4 คัน ไล่สลับตำแหน่งกันทุกโค้ง ได้แก่ ธนกฤต, ธีรนัย, โอคาดะ และ วาเลนติโน ทำให้รูปเกมตึงเครียดจนแฟน ๆ ต้องลุ้นตัวโก่ง
เข้าสู่รอบสุดท้าย อาร์ตี้ ธนกฤต ปล่อยหมัดเด็ด ยกล้อผ่านโค้ง 12 ขึ้นเป็นผู้นำอย่างเฉียบคม ก่อนที่ทั้ง 4 คันจะเปิดศึกแลกอันดับกันแบบไม่เผื่อแรง !
จังหวะปิดเกมสุดดราม่า – ธีรนัยผงาดแชมป์ โอคาดะคว้ารอง – วาเลนติโน่โดนปรับร่วง
ช่วง 300 เมตรสุดท้ายคือช็อตประวัติศาสตร์ เมื่อ ธีรนัย ทับทิม หมายเลข 9 อาศัยจังหวะเร่งปลายอันเฉียบคม แซงขึ้นนำก่อนบิดจบ คว้าชัยในโฮมเรซแบบสุดมัน
ผลการแข่งขันเรซแรก
🥇 ที่ 1 – ธีรนัย ทับทิม (ไทย) หมายเลข 9
🥈 ที่ 2 – ฮินาตะ โอคาดะ (ญี่ปุ่น) หมายเลข 21
🥉 ที่ 3 – โมเสส เจอร์ราร์ด เรเรส (ฟิลิปปินส์) หมายเลข 14 – โชคเข้าข้าง หลัง วาเลนติโน คนีโซวิช จากออสเตรเลีย หลุดแทร็กลิมิต และโดนปรับเวลา ร่วงไปอยู่อันดับ 13 หมดลุ้นล่าแชมป์ประจำปีอย่างน่าเสียดาย
ชัยชนะของธีรนัยในเรซแรกนี้ ช่วยปลุกกระแสความมันให้เรซที่ 2 ของศึกชิงความเป็นหนึ่งในเอเชีย-แปซิฟิกเข้มข้นขึ้นแบบสุดมันอย่างแน่นอน !