"สปีลเบิร์ก" เคยประกาศไม่ร่วมงานกับ "เบน แอฟเฟล็ก" หลังเหตุโยนลูกชายลงสระน้ำ

ไมค์ บินเดอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์อเมริกัน อ้างว่า สตีเวน สปีลเบิร์ก เคยปฏิเสธร่วมงานกับ เบน แอฟเฟล็ก จากเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับลูกชายของผู้กำกับระดับตำนานรายนี้ โดยเรื่องดังกล่าวถูกเล่าผ่านพอดแคสต์ One Bad Movie ของสตีเฟน บอลด์วิน เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
บินเดอร์ วัย 67 ปี กล่าวว่า สปีลเบิร์ก วัย 79 ปี เคยเล่าให้เขาฟังว่า แอฟเฟล็ก วัย 53 ปี เคยมีปัญหากับหนึ่งในลูกชายของสปีลเบิร์กระหว่างทริปพักผ่อนของครอบครัว ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ขณะนั้นแอฟเฟล็กกำลังคบหากับ กวินเน็ธ พัลโทรว์ ซึ่งเป็นลูกทูนหัวของสปีลเบิร์ก
ตามคำอ้างของบินเดอร์ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อแอฟเฟล็กถูกลูกชายของสปีลเบิร์กผลักตกสระน้ำทั้งที่ยังใส่เสื้อผ้าอยู่ ก่อนที่แอฟเฟล็กจะโกรธจัด อุ้มเด็กคนนั้นโยนกลับลงสระจนเด็กร้องไห้ ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่สปีลเบิร์กไม่พอใจอย่างมาก
บินเดอร์เล่าว่า เดิมทีเขาและสปีลเบิร์กร่วมกันพัฒนาบทภาพยนตร์เรื่อง Man About Town ซึ่งออกฉายในปี 2006 โดยสปีลเบิร์กตั้งใจจะอำนวยการสร้าง แต่เมื่อทราบว่าแอฟเฟล็กถูกเลือกให้แสดงนำ สปีลเบิร์กกลับถอยทันที
“เขาบอกผมว่า ‘ทำไม่ได้ ผมไม่อยากทำกับแอฟเฟล็ก ผมมีปัญหากับเขา’” บินเดอร์กล่าว พร้อมอ้างว่าสปีลเบิร์กยังมองว่า ผลงานช่วงนั้นของแอฟเฟล็กไม่ประสบความสำเร็จ และกำลังมีประเด็นข่าวส่วนตัวกับ เจนนิเฟอร์ โลเปซ
บินเดอร์ยอมรับว่าเขาสับสนและถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องอะไรกับภาพยนตร์ แต่สปีลเบิร์กตอบเพียงว่า “ผมไม่ชอบทำงานกับเขา หาใครก็ได้ แต่ไม่ใช่เขา”
ในที่สุด บินเดอร์ตัดสินใจยืนกรานให้แอฟเฟล็กแสดงนำต่อไป ก่อนจะทราบในวันถัดมาว่า สตูดิโอ DreamWorks ของสปีลเบิร์กถอนตัวจากโปรเจกต์ ทำให้เขาต้องนำ Man About Town ไปสร้างกับบริษัทอื่น ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวออกฉายในปี 2006 และได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่ลบ ซึ่งบินเดอร์เองก็ยอมรับภายหลังว่าเป็น “หนังที่แย่”
ผู้กำกับรายนี้ยังเล่าว่า เขานึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอีกครั้งในปี 2013 เมื่อภาพยนตร์ Argo ของแอฟเฟล็กคว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เอาชนะ Lincoln ของสปีลเบิร์ก โดยเขาส่งข้อความแซวแอฟเฟล็กว่า “คืนนี้คุณจะโยนครอบครัวสปีลเบิร์กทั้งบ้านลงสระก็ยังรอดได้”
บินเดอร์กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ทั้งสองจะเป็นคนเก่งและมีความสามารถสูง แต่ก็มีมุมดื้อและอีโก้ไม่ต่างจากคนทั่วไป พร้อมสรุปอย่างตรงไปตรงมาว่า “สปีลเบิร์กเป็นอัจฉริยะและเป็นคนดี แต่เขาก็เป็นคนดื้อได้ ส่วนแอฟเฟล็กก็เป็นคนดีเหมือนกัน แต่บางทีก็ดื้อกว่าอีก”