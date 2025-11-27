"เจโล" โกย 2 ล้านเหรียญฯ โชว์สุดอลังกลางงานแต่งไฮโซอินเดีย

เจนนิเฟอร์ โลเปซ ยกแก้วอวยพร จุดไฟบรรยากาศงานแต่งเมืองอุทัยปุระด้วยเพลงฮิตและลุคสุดตระการตา
นักร้องระดับแกรมมี เจนนิเฟอร์ โลเปซ ขึ้นเวทีปิดท้ายงานฉลองวิวาห์สุดอลังการของทายาทมหาเศรษฐี เนตรา แมนเทนา ที่เมืองอุทัยปุระ ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมโชว์เพลงฮิต การเต้นสุดพลัง และชุดเปลี่ยนหลายลุค ทำแขกทั้งงานตะลึงในโชว์ครั้งแรกของเธอบนแผ่นดินอินเดีย
งานวิวาห์ของเนตรา ลูกสาวของนักธุรกิจสหรัฐฯ ปัทมาจา และ รามา ราจู แมนเทนา เต็มไปด้วยเซเลบริตี้ระดับแถวหน้า ซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงสุดยิ่งใหญ่ของโลเปซ ทั้งฉากเวทีอลังการ ท่าเต้นที่ซ้อมมาอย่างประณีต และชุดเพลงดังที่ทำให้บรรยากาศเหมือนคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ
ก่อนการแสดง หลายฝ่ายคาดว่าโลเปซอาจเลือกชุดอินเดียแบบดั้งเดิม แต่เธอกลับสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปลี่ยนชุดหลายครั้งระหว่างโชว์ หนึ่งในช่วงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการเปลี่ยนจากส่าหรีสีชมพูเข้าสู่ชุดฟิวเจอริสติกสุดโฉบเฉี่ยว สวมบอดี้สูทคู่แจ็กเก็ตหลายชั้น
โชว์เริ่มต้นด้วยเพลงใหม่ของเธออย่าง Save Me Tonight ก่อนต่อด้วยเพลงดังยุค 2000 อย่าง Get Right ที่ทำให้ทั้งงานกลายเป็นฟลอร์เต้นรำในทันที ตามคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียล ผู้ร่วมงานต่างยืนยันว่าเป็นค่ำคืนที่ไม่มีวันลืม
ตลอดโชว์ โลเปซเปลี่ยนชุดต่อเนื่อง ตั้งแต่ส่าหรีสีชมพูในช่วงกลางวัน ไปจนถึงชุดทองระยิบ ชุดบอดี้สูทเงินเมทัลลิก และโอเวอร์โค้ตทรงพองสำหรับช่วงท้าย การแสดงรวมถึงเพลงดังอย่าง Waiting for Tonight, Get On the Floor และ Play
ช่วงท้ายโชว์ โลเปซยกแก้วแชมเปญกล่าวอวยพรว่า “ขอให้ทั้งสองครอบครัวรวมเป็นหนึ่งในวันที่งดงามนี้ และขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกเราทุกคน” สร้างเสียงปรบมือกึกก้องทั่วงาน และปิดฉากค่ำคืนหรูหราอย่างสมบูรณ์แบบ
งานยังมีการแสดงจากดาราโบลีวูดชื่อดัง อาทิ รานวีร์ ซิงห์, ชาฮิด กาปูร์, กฤติ ซานอน, วรุณ ดาวัน และ จาห์นวี กาปูร์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา