4 คู่รักเซเลบถูกจับโป๊ะ จากฉากรักบนเรือหรู

เหล่านักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะไปดูวาฬนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย ได้ไปพบกับฉากเด็ด “จัสติน ทรูโด” และ “แคที เพอร์รี” กำลังกอดจูบกันบนดาดฟ้าเรือ กลายเป็นหลักฐานยืนยันข่าวลือสัมพันธ์รักที่มัดตัวแน่นหนา เกิดเป็นฉากรักบนเรือหรู ตามรอยคู่รักคนดังในอดีต ที่ต่างก็มีภาพสวีทหวานโชว์ตอนออกไปเที่ยวล่องเรือยอชต์เช่นเดียวกัน เพราะเรือยอชต์ดูเหมือนจะให้ความเป็นส่วนตัวก็จริง แต่เวลามันล่องอยู่ในทะเลเปิด เรือสำราญหรูไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่กลับโดดเด่นสะดุดตา
ภาพของคู่จัสตินและแคที ไปปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ Daily Mail ของอังกฤษ เป็นการยืนยันให้ทั่วโลกรู้ว่า อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดาและป๊อปสตาร์เป็นคู่รักกันจริง หลังจากเคยมีข่าวลือเมื่อช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีคนเห็นทั้งคู่ไปรับประทานอาหารค่ำด้วยกันที่มอนทรีออล ไม่นานหลังจากนั้น จัสตินก็ไปร่วมชมคอนเสิร์ตของเพอร์รีกับลูกสาวของเขา ภาพจูบกันบนเรือจึงดูเหมือนจะทำให้ข้อสงสัยหายไปเสียที
ในอดีต “แจ็กกี้ เคนเนดี” ก็เคยมีข่าวรักๆ ใคร่ๆ กับมหาเศรษฐีกรีก “อริสโตเติล โอนาสซิส” บนเรือ Christina O. ซึ่งเป็นเรือยอชต์ลำแรกสุดที่ตั้งชื่อตาม “คริสตินา” ลูกสาวของโอนาสซิส ภริยาม่ายของ “จอห์น เอฟ. เคนเนดี” และเจ้าของเรือยอชต์ ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสบนเรือลำนี้ในปี 1968 โดยจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่หลายครั้ง และมีแขกคนดัง อย่าง แฟรงก์ ซินาตรา, มาเรีย คัลลาส และเอลิซาเบธ เทย์เลอร์ ไปร่วมงานด้วย ต่อมาเรือยอชต์สุดหรูลำนี้ก็พร้อมให้เช่า ซึ่งก็มี “พอล แม็คคาร์ตนีย์” “จอห์นนี เดปป์” รวมถึง “มาดอนนา” ล้วนเป็นแขกคนสำคัญ และเมื่อสี่ปีก่อน “ไฮดี้ คลูม” กับ “ทอม เคาลิตซ์” ก็ใช้เรือคริสตินา โอ. แล่นออกไปที่นอกชายฝั่งเกาะคาปรีเพื่อแต่งงาน ล่าสุด เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เรือลำนี้ได้ถูกประกาศขายแล้วในราคา 90 ล้านยูโร
ในปี 1997 เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง “เลดี้ไดอานา” และ “โดดี อัล-ฟาเยด” กลายเป็นข่าวดัง หลังจากช่างภาพ “มาริโอ เบรนนา” ถ่ายภาพบุคคลทั้งสองบนเรือยอชต์ที่นอกชายฝั่งซาร์ดิเนียได้ ภาพถ่ายของเขาถูกตีพิมพ์ใน Daily Mirror มีรายงานว่า เบรนนาได้รับเงินราว 285,000 ยูโร สำหรับภาพถ่าย ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหญิงและมหาเศรษฐีหนุ่มชาวอียิปต์ กลายเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะก็จริง แต่เรื่องราวก็จบลงอย่างน่าเศร้าในเดือนเดียวกันนั้นด้วย เมื่อพวกเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ร้ายแรงในกรุงปารีส
นอกจากนั้น เรือยอชต์ยังมีบทบาทในเรื่องราวความรักของ “เจนนิเฟอร์ โลเปซ” และ “เบน แอฟเฟล็ก” ด้วยเหมือนกัน ในมิวสิกวิดีโอเพลง ‘Jenny from the Block’ ของโลเปซในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ทั้งสองสัมผัสแผ่นหลัง ต้นขา และก้นของกันและกันอย่างอ่อนโยนบนดาดฟ้าเรือ กระทั่ง 20 ปีต่อมา ทั้งคู่ยังฉลองการคืนรักอย่างโรแมนติก ด้วยภาพถ่ายของตัวเองที่กำลังจูบกันบนเรือยอชต์ แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ไม่ยืนยาว แม้ในความพยายามครั้งที่สอง ที่ไม่ว่าจะมีเรือยอชต์หรือไม่ก็ตาม