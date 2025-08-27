เปิดประมูลวิลล่ามูลค่า 200 ล้าน ของ ‘คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์’

ที่นี่ไม่ใช่วิลล่าหรูอลังการ หากแต่เป็นคฤหาสน์ที่สง่างาม เท่ และเต็มไปด้วยปริศนา บ่งบอกถึงสถานะชนชั้นกลาง มากกว่าความโอ่อ่าราวราชวัง นี่คือ ‘Villa Louveciennes’ ของ “คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์” ดีไซเนอร์ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี 2019 เขาเคยบูรณะและออกแบบบ้านหลังนี้ใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของปารีสประมาณ 20 กม.
เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการกำหนดประมูลทรัพย์สินนี้ ด้วยมูลค่าประเมินราว 180 ล้านบาท เป็นบ้านพักขนาด 600 ตร.ม. ในเมืองลูฟว์เซียนส์ ซึ่งครั้งหนึ่งเหล่าขุนนางฝรั่งเศสสร้างเป็นกระท่อมล่าสัตว์ในชนบท ต่อมาถูกดัดแปลงเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ มีลิฟต์ พร้อมสวนและสนามหญ้ากว้างขวาง มีสระว่ายน้ำ บ้านพักริมสระ และสนามเทนนิส ประกอบด้วยอาคารย่อยหลายหลัง
คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ซื้อวิลล่าหลังนี้ไว้ตั้งแต่ปี 2014 และในช่วงสี่ปีต่อมาเขาได้ออกแบบใหม่ โดยใส่ใจในรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับชื่อของเขา ผลงานของเขามักผสมผสานระหว่างตำนานและความเป็นจริง ว่ากันว่าเขาซื้อเพื่อสนองความหลงใหลของเขา นั่นคือการออกแบบตกแต่งภายใน
ห้องแต่ห้องปรากฏเป็นงานศิลปะชิ้นเอก ครบเครื่องแม้กระทั่งถังดับเพลิงชุบโครเมียม ที่จัดวางเป็นคอลเลกชัน แต่ลาเกอร์เฟลด์เคยมาพักที่วิลล่าแห่งนี้เพียงคืนเดียวเท่านั้น และดูเหมือนว่าเขาไม่ได้นอนในวิลล่าหลังใหญ่ด้วยซ้ำ แต่นอนในเรือนกระจกริมสระน้ำ ซึ่งเป็นห้องทรงลูกบาศก์หรูหราที่ประกอบด้วยห้องนอน ห้องครัว และห้องเซานา มีสนามหญ้าและรั้วรอบขอบชิด ซึ่งเคยเป็นสนามเล่นของ “ชูเปตต์” แมวพันธุ์เบอร์มิสของเขา
เหตุเพราะชอบเก็บตัว วางตัวพิถีพิถัน และมีความมุ่งมั่นในรายละเอียด ทุกห้องภายในวิลล่าแห่งนี้ จึงล้วนสะท้อนตัวตนของเขา ไม่ว่าจะเป็นความเข้มงวด ความเงียบขรึม สไตล์ ความรู้สึก อย่างตั้งใจ ทำให้ “ลูฟว์เซียนส์” ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดตัวตนของตำนานแห่งโลกแฟชั่นนาม “คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์”