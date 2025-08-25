(คลิป)อุบลฯจุดระเบิดทำลายหัวจรวด BM21 ที่เหลือตกค้าง 2 ลูก

อุบลราชธานี-จังหวัดอุบลราชธานี ยังพบหัวจรวดBM21ซึ่งชาวบ้านไปพบตกค้างหลงเหลืออยู่ริมสระน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในท้องนาในเขตอ.น้ำยืน เจ้าหน้าที่ต้องขุดหลุมและจุดระเบิดซ้ำถึง 2 ครั้ง ถึงทำลายหัวจรวดที่ฝังลึกอยู่ในดินถึง 3 เมตร
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้(25 ส.ค.)เจ้าหน้าที่ EOD กองกำกับการสทบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย EOD กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 และฝ่ายปกครอง นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดต้องสงสัยจะเป็นหัวจรวด BM 21 ที่ทางทหารกัมพูชายิงเข้ามา แต่ไม่ทำงานและจมอยู่ในดินลึกถึง 3 เมตร จำนวน 2 ลูก
โดยจุดแรกอยู่ริมสระน้ำบ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร ห่างจากถนนสายหลักประมาณ 20 เมตร และอยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสีวิเชียรประมาณ 100 เมตร ก่อนจุดทำลายหัวจรวด เจ้าหน้าที่และคุณครูศูนย์เด็กได้แจ้งให้ผู้ปกครอง มารับนักเรียนกลับบ้านก่อนจะทำการจุดระเบิด โดยระเบิดถูกทำลายโดยสมบูรณ์ไม่มีทรัพย์สินเสียหายหรือใครได้รับอันตราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้เข้าทำลายจรวด BM 21 ซึ่งอยู่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านลำนารายณ์ ตำบลโดมประดิษฐ์ โดยจุดนี้เจ้าหน้าที่เคยเข้าทำการตรวจสอบมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถทำลายได้ เนื่องพื้นที่มีน้ำท่วมขังในนาข้าว และตัวจรวดมีความลึกถึง 3 เมตร ทำให้ยากต่อการทำลาย
โดยครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำคันดินล้อมหลุมจรวด และตักน้ำออกก่อน จะขุดดินลงไปประมาณ 1.50 เมตร และจุดระเบิดหน้าหลุมครั้งที่ 1 เพื่อเปิดปากหลุม ก่อนหย่อนระเบิดชุดที่ 2 ลงไป เพื่อทำลายจรวดที่ลึกลงไป 3 เมตร ระเบิดทำงานสมบูรณ์ทำลายหัวจรวด BM21 ได้อย่างสมบูรณ์ การระเบิดไม่มีทรัพย์สินเสียหายหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 จุด
ร้อยตำรวจเอกอัครเดช ปักการะสูง รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าชุด EOD เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับแจ้งพบหัวจรวด BM21 ตกค้างอยู่ในพื้นที่ถึง 2 จุด จึงทำลายเสร็จสมบูรณ์ถือว่าปลอดภัย 100% แต่ถ้ามีชาวบ้านไปพบอีก ก็จะมาทำลายเพิ่มเติม
สำหรับอำเภอน้ำยืนมีหัวจรวด BM21 ตก 72 จุด และทำงานไม่สมบูรณ์ 13 ลูก ซึ่งเจ้าหน้าที่EOD ได้เข้าทำลายทิ้งหมดแล้ว