(คลิป)ห่วงบ้านห่วงสัตว์เลี้ยง!ชาวบ้านชายแดนสุรินทร์แห่กลับบ้านเกือบหมดแม้ไม่เชื่อว่าเขมรจะหยุดยิง

ชาวบ้านที่อยู่ในศูนย์อพยพแห่กลับบ้านเกือบหมด ไม่รอประกาศจากรัฐบาล แม้อยู่ในพื้นที่สีแดง ต.ตาเมียง-ตงบักได เหลือส่วนน้อยรอดูสถานการณ์ ระบุไม่เชื่อใจเขมรว่าจะหยุดยิง แต่จำเป็นต้องกลับไปดูบ้าน ไร่นาและสัตว์เลี้ยงหากยิงกันอีกค่อยอพยพเข้าศูนย์พักพิงใหม่
หลังจากมีแถลงการณ์จากคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) โดยระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังต้องมีการหารือร่วมกับหลายฝ่ายก่อนจะสามารถตัดสินใจได้อย่างแน่ชัดว่า ประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ทั้งหมดหรือไม่
ล่าสุดแต่เช้าวันนี้ (8 ส.ค.) พบว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจหรือรอคำประกาศจากทางการแต่อย่างใด ช่วงเช้าที่ผ่านมาและตลอดทั้งวัน พบว่าประชาชนผู้อพยพตามศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ ในจังหวัดสุรินทรต่างพากันเก็บของขึ้นรถกลับบ้านเป็นจำนวนมาก เหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รอดูสถานการณ์ ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นห่วงบ้าน ไร่นาและสัตว์เลี้ยง ที่ต้องอพยพหนีมา 2 สัปดาห์แล้ว
นางภคนันท์ สันธิ อายุ 46 ปี อยู่บ้าน 192 ม.20 บ.ใหม่พาชื่น ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ บอกว่า ตนไม่ค่อยไว้วางใจทางกัมพูชา เพราะพูดอย่างทำอีกอย่าง เราต้องระวังตัวเอา แต่จำเป็นต้องกลับบ้าน เพราะต้องไปดูวัว ควาย เป็ด ไก่ มาหลายวันแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ว่าหยุดยิง เขมรยังไม่หยุดยิงเลย แต่มั่นใจที่หมู่บ้านมีหลุมหลบภัย ถ้ามีอะไรค่อยกลับมาอีก ตอนนี้ขอกลับบ้านก่อน
นายสมยงค์ สุกใส อายุ 57 ปี อยุ่บ้านเลขที่ 75 ม.16 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ตนขับรถมารับน้องไปส่งที่ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก พื้นที่สีแดง เขาจำเป็นต้องกลับไปดูบ้าน ไร่นา สัตว์เลี้ยง ตนไม่ค่อยมั่นใจว่าเขมรจะหยุดยิง ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขมรเป็นยังไง เชื่อถือไม่ได้ ส่วนญาติที่อยู่ อ.พนมดงรัก อพยพไปอยู่ที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ก็ยังไม่กลับรอดูสถานการณ์ก่อน