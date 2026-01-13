กมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม ร่วมสะท้อนความสำเร็จของเอพีในเวทีระดับโลก

กมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม รอง กก.ผอ.สายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียม และกิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย ผช.กก.ผอ.สายงานกลยุทธ์การตลาดองค์กรและดิจิทัล บมจ.เอพี ไทยแลนด์ ร่วมสะท้อนความสำเร็จของเอพีในเวทีระดับโลก กับรางวัล GOOD DESIGN AWARD ณ บมจ. เอพี ไทยแลนด์ (สำนักงานใหญ่)
วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมกับ แซนดี้ โลเปส กก.ผจก.บจก.คิดโด แปซิฟิค จัดงาน “MEGA KIDS WORLD 2026 : THE FUNOPOLY LAND เติมพลังความสนุก” ต้อนรับเทศกาลวันเด็ก ชวนน้องๆ หนูๆ เดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการ ผ่านกิจกรรมการเล่นอย่างสร้างสรรค์ที่ผสานความสนุกเข้ากับการเรียนรู้ ณ โซนเมกา พลาซ่า และ ฟู้ดวอล์ก พลาซ่า เมกาบางนา
บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ MGC-ASIA พร้อมด้วย มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ จัดโครงการ ‘MGC-ASIA ปันน้ำใจ…สู่สังคมไทย’ โดย กิตติชัย ฐิตะพานิชย์ ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ในฐานะผู้แทนองค์กรและมูลนิธิ ร่วมส่งมอบความสุขและโอกาสดีๆ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ได้แก่ ร.ร. บางกอกศึกษา ร.ร. บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ร.ร. อิสลามสันติชน และสำนักงานเขตวังทองหลาง ณ เอ็มจีซี-เอเชีย สำนักงานใหญ่