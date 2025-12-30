xs
“MEGA GIFT FESTIVAL” รวมของขวัญสำหรับทุกไลฟ์สไตล์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชวนชอปของขวัญสุดพิเศษในงาน “MEGA GIFT FESTIVAL” วันนี้–6 ม.ค. 69 ณ โซนแฟชั่น แกลอเรีย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งของเล่น งานคราฟต์ น้ำหอม ของแต่งบ้าน แฟชั่นไอเทม และงาน DIY เพื่อให้ทุกคนได้ค้นหาของขวัญที่ตรงใจคนสำคัญ หรือมอบให้ตัวเองในช่วงเทศกาลแห่งการให้


พบกับหลากหลายไอเดียของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นแฟมิลี่ที่กำลังมองหาของเล่นคุณภาพดี คนรักแฟชั่นที่ต้องการรองเท้าสวมใส่สบาย คนรักงานศิลปะที่หลงใหลในงานคราฟต์ รวมถึงผู้ที่มองหาน้ำหอม กลิ่นหอม หรือของแต่งบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขช่วงสิ้นปี อาทิ WISH & CO. สินค้าลิขสิทธิ์ Disney แนวไลฟ์สไตล์สุดคิวต์ ทั้งเครื่องประดับและไอเทมน่ารัก, SYLVANIAN FAMILIES ของเล่นสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมทั่วโลก, LA BELLA แบรนด์รองเท้าแฟชั่นที่ผสานความงามทางแฟชั่นและหลักสรีรศาสตร์เท้าของรองเท้าสุขภาพไว้ด้วยกัน, CANDLE CASTLE HOME เทียนหอมและไอเทมของหอมโทนอบอุ่น, BUTTERFLY THAI PERFUME น้ำหอมแบรนด์ไทยที่ให้สารความหอมจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม, ROLIFE โมเดลและมินิเอเจอร์ DIY ดีไซน์น่ารัก ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ประกอบง่าย สนุก และใช้ตกแต่งได้จริง และอีกมากมาย











