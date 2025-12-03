แลคตาซอย ร่วมเปิดบูธในงาน “แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์”

แลคตาซอย ร่วมเปิดบูธแจกและจำหน่ายแลคตาซอยราคาพิเศษในงาน “แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์” เทศกาลพลุนานาชาติพัทยา 2025 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหาดพัทยากลาง ติดตามกิจกรรมที่ FB : Lactasoyclub https://www.facebook.com/lactasoyclub?locale=th_TH
***
มาริส อโบลตินส์ กก.ผจก.ศูนย์การค้าเมกาบางนา จัดงานเปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษ “MEGA SEASON OF GIVING 2025” ปรากฏการณ์แห่งความประทับใจในเทศกาลแห่งการให้ ที่รวมทุกโมเมนต์ไว้ที่เมกาบางนา ทั้งแลนด์มาร์คสุดล้ำธีม THE SPACE SANTA แคมเปญโปรโมชันสุดคุ้ม สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต ลุ้นรับของรางวัลสุดเซอร์ไพร์ส วันนี้-4 ม.ค. 69 ณ เมน เอนทรานซ์ เมกาบางนา
***
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ IEEE PES GTD Asia 2025 โดยมี ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช นายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) และผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศ.ดร. วีรกร อ่องสกุล ประธานการจัดงาน ภูริพันธ์ บุนนาค รองผอ. สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธี ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์