ร้านภูฟ้า อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ปีม้าน่ารัก" จัดทำเสื้อคอลเลกชันพิเศษ

ร้านภูฟ้า อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ปีม้าน่ารัก" ร่วมถวายอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดทำเสื้อคอลเลกชันพิเศษ “โปโลสีดำนิลภัทร” สั่งจองได้ทาง www.phufa.org/shop หรือที่ร้านภูฟ้า (ตรวจสอบสาขาของร้านได้ทาง https://www.phufa.org/branch-all/) องค์กรหรือหน่วยงานใดประสงค์สั่งเสื้อคอลเลกชันพิเศษ ติดต่อ โทร. 0-2655-6242-3 ต่อ 103 ดูรายละเอียด FB: PHUFA
***
ศูนย์การค้าเมกาบางนา จับมือ บัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ มอบประสบการณ์ช็อปปิ้งสุดคุ้มส่งท้ายปี ด้วยแคมเปญพิเศษ “MEGA SHOP TO THE MOON” ชอปรับคุ้ม ทะลุขีดจำกัด มอบสิทธิพิเศษถึง 3 ต่อสุดคุ้ม สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ เมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา วันนี้–4 ม.ค. 69
***
มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ จังหวัดสระบุรี ขับเคลื่อนโครงการ Learn to Earn Sandbox เพื่อสร้างต้นแบบ “สระบุรีกินได้” ที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้จริง สร้างอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในพื้นที่ โดยเริ่มต้นจากการอบรม 5 อาชีพ “Quick Win” ได้แก่ พยาบาล พนักงานขับรถบรรทุก พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ช่างล้างแอร์ ช่างท่อประปา และไกด์ป่าชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน