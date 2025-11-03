เมกาบางนา ร่วมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์การค้าเมกาบางนา นำโดย มาริส อโบลตินส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา และโครงการเมกาซิตี้ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อุทิศพระวรกาย พระปรีชาสามารถ และพระเมตตาธิคุณ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ได้จัดตั้งพระฉายาลักษณ์ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมถวายความอาลัย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2569