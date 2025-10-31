สโตร์ความหอมใหม่ที่ถ่ายทอดเสน่ห์อันลุ่มลึกของหญิงสาว

Chloe Parfums เฉลิมฉลองด้วยการเผยโฉมสโตร์แห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา หนึ่งในจุดหมายการช้อปปิ้งระดับภูมิภาคที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชิญสัมผัสประสบการณ์การค้นพบกลิ่นหอมอันน่าดื่มด่ำและสุนทรียภาพแห่งการใช้น้ำหอมผ่านการออกแบบด้วยผนังโค้งมนอันสง่า
ตัวสโตร์ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะความงดงามของร้านดอกไม้ในปารีเซียง ที่พร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วย รถเข็นดอกไม้ (Atelier des Fleurs Scent Discovery Cart) นับเป็นจุดไฮไลต์สะดุดตาที่นำเสนอคอลเลกชันน้ำหอมได้อย่างครบถ้วน ควบคู่กับหน้าจอดิจิทัลซึ่งถ่ายทอดแคมเปญล่าสุดของ Cedrus Limited Edition
ภายในสโตร์ยังนำเสนอไลน์ Atelier des Fleurs Scented Body Care ที่ขยายเพิ่มขึ้น ทั้งกลุ่ม Atelier des Mains ที่มีสบู่และแฮนด์ครีม รวมถึงกลุ่ม Atelier du Bain ที่ครบครันด้วยเจลอาบน้ำ บอดี้โลชั่น และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอย่าง Solid Perfumes ที่เข้ามาเติมเต็มประสบการณ์และสุนทรียภาพแห่งการใช้น้ำหอมของ Chloé ได้อย่างสมบูรณ์
เมื่อเข้ามาด้านในของร้านจะพบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอมระดับไอคอนิกของแบรนด์ Chloe ไม่ว่าจะเป็น Chloe Eau de Parfum และ Chloe Nomade นอกจากนี้ ยังโดดเด่นด้วย Chloe Le Parfum น้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดที่ถ่ายทอดความหอมของกุหลาบอันเป็นสัญลักษณ์ของ Chloe ได้อย่างทรงพลังที่สุด ผสานความหอมเข้มข้นของดอกส้ม และสร้างความสมดุลอย่างลงตัวด้วยกลิ่นหอมจากถั่วตองก้าและวานิลลา
นอกจากการค้นพบกลิ่นหอมต่างๆเหล่านี้ แขกผู้มาเยือนยังสามารถเพลิดเพลินกับบริการ Fragrance Consultation สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ช่วยค้นหากลิ่นประจำตัวเฉพาะบุคคล และทุกครั้งจะปิดท้ายด้วยการนวดมือจากผลิตภัณฑ์ Atelier des Fleurs Scented Body Care อีกด้วย
การเปิดตัวสโตร์ Chloe Parfums ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา ได้รับเกียรติจากนักแสดงสาว ณิชา–ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ เข้าร่วมเฉลิมฉลองงานเปิดตัวในครั้งนี้ด้วย