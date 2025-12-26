MGC-ASIA คว้า SET ESG Ratings 2025 ก้าวสู่มาตรฐานความยั่งยืน

ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ‘MGC-ASIA’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 เป็นปีแรก ในกลุ่มสินค้า INDUSTRIALS (สินค้าอุตสาหกรรม) โดยเป็น 1 ใน 265 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างสมดุลอย่างดีเยี่ยมในทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
การที่บริษัทฯ ผ่านการประเมิน SET ESG Ratings ในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน ตามแผนนโยบายทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มตอบโจทย์ลูกค้า-พัฒนาบุคลากร-พัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้การนำหลัก ESG ไปบูรณาการใช้ตลอดห่วงโซ่ระบบนิเวศทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กรและการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
“MGC-ASIA พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสังคมในระยะยาว โดยมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงและสง่างาม เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตและประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ทุกคน ดังนั้นการผ่านการประเมิน SET ESG Ratings ครั้งนี้ นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายด้านความยั่งยืน และสะท้อนความทุ่มเทของบุคลากรทุกคนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า นักลงทุน พนักงาน คู่ค้า ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นับเป็นหัวใจหลักในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของ ‘MGC-ASIA’ สู่การเป็นองค์กรต้นแบบในระดับสากล”