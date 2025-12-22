บางกอกแอร์เวย์ส (BA) คว้าหุ้นยั่งยืน “ระดับ A” จาก SET ESG Ratings 2025

บริษัท การบินกรุงเทพ หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2025 ในระดับ A ของกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทการบริการ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2025 ในระดับ A ของกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) ประเภทการบริการ (Services) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงพัฒนาการด้านความยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีก่อนหน้า โดยบริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งสู่การเป็นสายการบินระดับภูมิภาคชั้นนำในเอเชีย ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไฮไลต์สำคัญของกิจกรรม ESG ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้แก่ แคมเปญ “Low Carbon Skies by Bangkok Airways” ที่ลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการใช้เชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) ในเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ เทคนิคการปฏิบัติการบินประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและอัพไซคลิ่ง พร้อมทั้งสานต่อบทบาทด้านสังคมผ่านโครงการ “สานพลังรัก สู่ชุมชนที่ยั่งยืน (Community of Love)” และกิจกรรมเพื่อเยาวชน เช่น โครงการติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้ รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล การดูแลและรักษาบุคลากร การบริหารคุณภาพการให้บริการการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
การประเมิน SET ESG Ratings นับเป็นหนึ่งในมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูล นโยบาย และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในปี 2568 มีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 265 บริษัท โดยมีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ A จำนวน 67 บริษัท ทั้งนี้ บางกอกแอร์เวย์ส เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าว ซึ่งช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของการดำเนินงานด้าน ESG และสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป