GC รักษาระดับสูงสุด “AAA” หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ที่ระดับสูงสุด “AAA” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของบริษัท จดทะเบียนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยคำนึงถึงการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการธุรกิจ มีการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภค รวมไปถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และเปิดเผยข้อมูล ESG อย่างโปร่งใส ตอกย้ำองค์กรนวัตกรรมที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน
ในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมรับการประเมิน ESG Ratings จำนวน 265 บริษัท โดย GC ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ในตัวอย่างบริษัท จดทะเบียนที่มีผลการประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AAA ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG ไปจนถึงผลลัพธ์การดำเนินงานด้าน ESG ที่เป็นรูปธรรม สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อไป
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC เปิดเผยว่า “ความสำเร็จจากการได้รับคะแนนประเมินด้าน ESG ในระดับสูงสุดครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ GC ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน ESG เรามุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ผ่านการยกระดับกระบวนการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 สะท้อนผ่านผลลัพธ์การดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Excellence) ที่เป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน GC ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ (Data Transparency) รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในรูปแบบเรตติ้งเป็นปีที่ 3 มี บมจ. ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings รวม 265 บริษัท โดยแบ่งเป็นระดับ AAA 102 บริษัท, AA 80 บริษัท, A 67 บริษัท และ BBB16 บริษัท โดยนักลงทุนส่วนใหญ่นำผลการประเมินไปพิจารณาประกอบร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ในการลงทุน