WHAUPคว้าเรตติ้งระดับสูงสุด SET ESG Ratings ระดับ AAA ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับสูงสุด “AAA” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมติดอันดับ หุ้นยั่งยืนในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 265 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และเป็น 1 ใน 102 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประมินระดับ AAA การคว้าเรตติ้งระดับสูงสุดดังกล่าวสะท้อนมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของ WHAUP ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพลังงานสะอาด และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศในระยะยาว
นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ WHAUP กล่าวว่า “การได้รับ SET ESG Ratings ระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ WHAUP ที่มุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและพลังงานให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าและภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ” นอกจากนี้ WHAUP ได้เดินหน้าดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุน WHA Group สู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ผ่านการพัฒนาโซลูชันด้านน้ำและพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “WHA: We Shape The Future”
ล่าสุด WHAUP ยังได้รับรางวัลรางวัล Highly Commended Sustainability Awards สำหรับกลุ่ม Sustainability Excellence จากเวที SET Awards 2025 รางวัลนี้สะท้อนถึงการดำเนินงานของ WHAUP ในฐานะผู้นำด้านสาธารณูปโภคและพลังงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล