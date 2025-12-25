Asia Plus คว้าเรตติ้ง “AA” จาก SET ESG Ratings ปี 2568

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ด้วยผลการประเมินระดับ AA สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่โดดเด่นในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 265 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ที่ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
“รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ เอเซีย พลัส ในการผสานหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ไปจนถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและตลาดทุนในระยะยาว”
ทั้งนี้ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการเติบโตทางธุรกิจมิได้จำกัดอยู่เพียงการสร้างผลตอบแทนทางการเงิน แต่ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่การเติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน