TISCO คว้าหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับสูงสุด AAA ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2568 ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด พร้อมรักษามาตรฐานนี้ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทิสโก้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดการดำเนินธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ยึดหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ความสำเร็จนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการผสานแนวทาง ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร เศรษฐกิจ และสังคมไทยไปพร้อมกัน ทั้งนี้ นับแต่ปี 2566 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings กลุ่มทิสโก้ยังคงเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาผลการประเมินระดับ “AAA” ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในปี 2568 นี้