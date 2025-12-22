NER คว้าเรตติ้งหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2025 ระดับสูงสุด “AAA” ตอกย้ำผู้นำยางพาราไทยเดินหน้าธุรกิจยั่งยืนควบคู่สังคม–สิ่งแวดล้อม

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ตอกย้ำผู้นำตลาดยางพาราไทย เดินหน้าสู่
การเติบโตอย่างยั่งยืน คว้าเรตติ้งหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2025 ในระดับสูงสุด “AAA” กลุ่มอุตสาหกรรม Agro & Food Industry จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ
ตามหลัก ESG ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างความเชื่อมั่นจากคู่ค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้นำการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และสินค้าปลายน้ำแผ่นยางพาราปูพื้นคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยว่า การได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ระดับ AAA ในกลุ่มอุตสาหกรรม Agro & Food Industry ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินด้านความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นับเป็นเครื่องยืนยันถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ การเติบโตของ NER ไม่ได้มุ่งเน้นผลประกอบการทางการเงินอย่างเดียว แต่เป็นการเติบโตที่เกิดจากการปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรจนเกิดเป็นกลยุทธ์ที่บูรณาการระหว่างเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจและการสร้างคุณค่าระยะยาวภายใต้แนวคิด
“กลยุทธ์ 4 ดี” ได้แก่ สินค้าดี คู่ค้าดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี
โดย “กลยุทธ์ 4 ดี” ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจและสร้างผลประกอบการอย่างมั่นคง ควบคู่กับ
การสร้างคน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางไทย รวมถึงชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินงาน ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จจากการจัดอันดับ SET ESG Ratings ระดับ AAA ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความแข็งแกร่งด้าน ESG ของ NER เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นจากคู่ค้า
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์องค์กรในฐานะผู้นำธุรกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย”