กฟผ. รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สะท้อนความสำเร็จจากโครงการ “ESG DNA”

นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนภายในองค์กร โดยได้บูรณาการแนวคิด ESG ลงในนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กฟผ. อีกทั้งได้จัดทำแผนการประเมิน ESG Rating ในปี 2569 เป็นปีแรก ตามนโยบายคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568