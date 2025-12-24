ก.ล.ต. ทบทวนนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ธุรกิจหลักทรัพย์-คริปโต หาผู้มีอำนาจควบคุมตัวจริง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็น ทบทวนนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ครอบคลุมผู้มีอำนาจควบคุมตัวจริง ไม่ใช่แค่ชื่อบนกระดาน รับมือโครงสร้างถือหุ้นซับซ้อน ธุรกิจหลักทรัพย์-คริปโต ดึง pro-rata method คำนวณถือหุ้นเชิงลึก นับรวมคู่สมรส บุตร และการ acting in concert ยกระดับธรรมาภิบาลตลาดทุนไทย เกมนี้ไม่ใช่เพิ่มภาระ แต่ปิดช่องโหว่ ตลาดโปร่งใส ความเชื่อมั่นต้องมาก่อน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการทบทวน “นิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการทบทวนนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบ เพื่อให้การให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่สะท้อนถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง
ด้วยปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจฯ) มีความซับซ้อนมากขึ้น การทบทวนนิยามจึงมีความจำเป็นโดยให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ต้องขอรับความเห็นชอบครอบคลุมถึงผู้ที่มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ ดำรงไว้ซึ่งความโปร่งใสและความน่าเช่ื่อถือ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการทบทวนนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบดังกล่าว เพื่อยกระดับการกำกับดูแลให้ไปถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
สำหรับหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงดังกล่าวครอบคลุมถึงการขยายนิยาม “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” โดยให้รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุม ตลอดจนเพิ่มเติมวิธีการคำนวณแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) โดยต้องพิจารณารวมกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพฤติกรรมการมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน หรือการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน (acting in concert) ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ต้องขอรับความเห็นชอบสะท้อนถึงความเป็นเจ้าของและอำนาจควบคุมที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจฯ และความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนในภาพรวมต่อไป
ทั้งนี้ ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการข้างต้น และได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวบน เว็บไซต์ ก.ล.ต. และ ระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: chawannuch@sec.or.th และ kunpatu@sec.or.th (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์) หรือ jirapat@sec.or.th และ wasu@sec.or.th (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2569