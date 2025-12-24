ก.ล.ต.ผนึก ธปท.ยกระดับตลาดทุนดิจิทัลหนุนทดสอบ Programmable Payment ครบวงจร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนการทดสอบนวัตกรรมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลควบคู่กับการให้บริการทางชำระเงิน โดยร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้กระบวนการเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Full loop) รองรับระบบนิเวศตลาดทุนดิจิทัล
ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เปิดให้เอกชนเข้าร่วมการทดสอบนวัตกรรมการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจตลาดทุนทั้งในด้านธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นการทั่วไป อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการรับบริการรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคต
ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบทั้งในส่วนของนวัตกรรมการให้บริการธุรกิจตลาดทุนควบคู่กับนวัตกรรมการให้บริการระบบชำระเงิน ประกอบกับ ธปท. ได้มีการขยายการทดสอบนวัตกรรมการชำระเงินที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ (Programmable Payment) ภายใต้ Enhanced Regulatory Sandbox (ตามที่ ธปท. ได้เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายน กันยายน 2567) โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป การขยายการทดสอบครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาบริการธุรกิจตลาดทุนพร้อมกับการชำระเงินในธุรกรรมตลาดทุนได้อย่างครบวงจร
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการชำระราคาแบบ programmable payment ภายใต้ Enhanced Regulatory Sandbox ของ ธปท. ควบคู่กับการทดสอบนวัตกรรมให้บริการธุรกิจตลาดทุนภายใต้ Regulator Sandbox ของ ก.ล.ต. เพื่อให้กระบวนการเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Full loop) ต้องสมัครเข้าร่วมการทดสอบจากทั้งสองหน่วยงานควบคู่กัน โดย ก.ล.ต. จะประสานงานและทำงานร่วมกับ ธปท. ในการพิจารณาและทดสอบนวัตกรรมดังกล่าวตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/Shortcut/DigitalCapitalMarketInnovationSandbox.aspx และเว็บไซต์ของ ธปท. https://www.bot.or.th/th/news-and-media/news/news-20251224.html