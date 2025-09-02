ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ลดภาระต้นทุน DA Custodian ยกระดับระบบนิเวศของโทเคนดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุนของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodial Wallet Provider หรือ DA Custodian) และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ให้บริการมีต้นทุนการประกอบธุรกิจที่เหมาะสม ยกระดับระบบนิเวศของโทเคนดิจิทัล และช่วยให้สามารถติดตามระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างเพียงพอ
ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุนของ DA Custodian และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้มี DA Custodian ภายใต้การกำกับดูแลเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ให้บริการมีต้นทุนที่เหมาะสม เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการฝากทรัพย์สินลูกค้ากับ DA Custodian ในประเทศ และยกระดับระบบนิเวศของโทเคนดิจิทัล (digital token) โดยลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการดำรงเงินกองทุน (NC) สำหรับกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็น digital token* ที่ไม่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า (custody risk) รวมถึงให้ ก.ล.ต. สามารถติดตามระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และได้สัดส่วนกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศดังกล่าว
ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ DA Custodian
- กำหนดให้อัตรา NC ส่วนที่รองรับ custody risk สำหรับ cold wallet เท่ากับ 1% (จากเดิมกำหนดเท่ากับ 2%) ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลใน cold wallet
- ปรับปรุงสัดส่วนการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าของ DA Custodian ใน cold wallet ให้ไม่น้อยกว่า 95% ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้
- กำหนดห้าม DA Custodian มอบหมายระบบงานในการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าต่อไปยังผู้ให้บริการรายอื่น (ห้าม sub-custody)
(2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราค่าความเสี่ยงสำหรับ digital token
- กำหนดอัตรา NC เพื่อรองรับ custody risk สำหรับ digital token ที่เก็บรักษาไว้ทั้งในส่วนของ hot wallet และ cold wallet เท่ากับ 0% หากเหรียญดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ล.ต. กำหนด
- กำหนดให้มูลค่าของ digital token ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้รับการยกเว้นในการนำไปฝาก DA Custodian
- กำหนดเงื่อนไขของ digital token ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยกเว้นการดำรง NC custody risk และการฝากกับ DA Custodian ดังต่อไปนี้
(2.1) ผู้ออก digital token ต้องมีระบบหรือกลไกรองรับกรณีสูญหาย/เสียหาย/ถูกโจรกรรม/ เข้าถึง wallet เพื่อใช้สิทธิไม่ได้ โดยต้องระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Filing และเอกสารข้อกำหนดสิทธิ หรือช่องทางอื่น
(2.2) ในการออกเสนอขาย digital token ต้องมีการทำ KYC กับผู้ลงทุน เพื่อใช้ตรวจสอบเทียบทะเบียนผู้ถือ digital token
(2.3) ผู้ออก digital token ต้องจัดทำและปรับปรุงทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
(2.4) ผู้ประกอบธุรกิจที่จะได้สิทธิยกเว้นการดำรง NC custody risk และการฝากกับ DA Custodian ต้องมีข้อตกลงช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน กรณีเกิดเหตุตามข้อ (2.1) และต้องจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้างต้น
(3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดให้การเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าตามอัตราส่วนที่กำหนด (hot : cold ratio) เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งในการพิจารณาความพร้อมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
(4) การปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่น ๆ
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4** ให้สอดคล้องกับวิธี NC-1*** ได้แก่ การดำรงเงินกองทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นชนิดเดียวกันกับของลูกค้า (same coin) กรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครอง custody risk การดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถดำรง NC และระดับเตือนภัย (Early Warning)
- การปรับปรุงแบบรายงานและคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงในครั้งนี้
(5) การปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย
(5.1) หลักการตามข้อ (1)-(4) ให้ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย
(5.2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีการดำรงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป