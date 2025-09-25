FETCO หารือนายก เสนอ Quick-Big Win และเว้นภาษีปันผล-ดึง New Economic เข้าตลาดหุ้น

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารองค์กรสมาชิก ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ทั้ง ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อเสนอมาตรการ Quick – Big Win เสริมพลังความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนและผู้ร่วมตลาด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตอกย้ำบทบาทตลาดทุนในการเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ระบุว่า ในระหว่างการหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้นำเสนอข้อเสนอมาตรการ Quick - Big Win เสริมพลังความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนและผู้ร่วมตลาด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตอกย้ำบทบาทตลาดทุนในการเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ โดยจัดตั้งทีมงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคดลาดทุนเพื่อสื่อสาร Thailand Story แก่นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างซาดิ และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัด Country Roadshow
2. พัฒนาเครื่องยนต์เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economic Driver) ด้วยกลไกตลาดทุน ผ่านการจูงใจบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และโครงการเขดพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เข้าจดทะเบียนในดลาดหลักทรัพย์
3. เพิ่มสภาพคล่องระยะยาวในตลาดทุนไทย ยกเว้นภาษีเงินปันผลสำหรับการลงทุนระยะยาว สนับสนุนการลงทุนใน Thai ESG Scheme แบบถาวร และเพิ่มแรงจงใจในการดึงดดเม็ดเงินจากนักลงทนสถาบันในประเทศ
4. สู่อนาคตไทยที่ยั่งยืน Upskil-Reskill แรงงานไทย ผ่าน e-Learning ขับเคลื่อนโดยตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทจดทะเบียน ปราบปรามการหลอกลวงการลงทุน เพื่อสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน และแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นภาระ อุปสรรค (Regulatory guillotine)
"ได้นำเสนอข้อเสนอมาตรการ Quick - Big Win วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ สอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านการดึงดูดการลงทุน การสร้างธุรกิจใหม่ และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณามาตรการปฏิรูปดลาดทุนไทย ซึ่งมาจากความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.ล.ต. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "
สำหรับในขั้นต่อไป สภาธุรกิจดลาดทุนไทยจะนัดเข้าพบ รมว.คลัง และ รมว.พาณิชย์เพิ่มเดิม เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อันจะช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยรวม