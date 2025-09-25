นายกฯ รับฟังข้อเสนอตลาดทุน เร่งฟื้นความเชื่อมั่น หนุน Quick -Big win พัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

“อนุทิน” รับฟังข้อเสนอแนะจาก สธท.และ ก.ล.ต. ย้ำรัฐบาลเร่งฟื้นความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย หนุนข้อเสนอ Quick -Big win พัฒนาเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน
วันนี้ (25 กันยายน 2568) เวลา 10.00 น. ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 26 อาคาร A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลัง ประชุมหารือร่วมกับ นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ในหัวข้อ “ข้อเสนอจากตลาดทุน เพื่อเสริมพลังภาครัฐ” ซึ่งจะเป็นการหารือแนวทางเพิ่มความเชื่อมั่นทและการพัฒนาตลาดทุนไทย ทั้งในระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว
ทั้งนี้สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจะเสนอแนวทางในการเป็นเครื่องมือเสริมแนวทางภาครัฐ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย
นายอนุทิน กล่าวเริ่มการประชุมว่า วันนี้เป็นการมาขอพบ และเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มาพบ ซึ่งทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ส่วนตัวตื่นเต้นนอนไม่หลับจึงมาตั้งแต่ 9 โมง วันนี้ทราบดีว่าการเดินทางมาที่นี่มาพบกับบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร เป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันมาโดยตลอด ซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองแตกต่างกัน ซึ่งรัฐบาล ก็มีหน้าที่จะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อที่จะทำให้สำเร็จได้มากที่สุด เนื่องจากตลาดทุนไทยทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนให้กับประเทศไทยเป็นกลไกหลักในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และชี้แจงว่า ประเทศไทยจะมีความมั่นคงมั่งคั่งในระดับไหน รวมถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้เข้ามารับฟังข้อเสนอแนะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (สธท.) พร้อมทีมเศรษฐกิจ ซึ่งการได้มาพบกับบุคคลที่ถือว่าเป็นเสาหลักของตลาดทุนไทย และเป็นฟันเฟืองใหญ่ในภาคเอกชน ที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ สร้างอนาคต สะท้อนความเชื่อมั่นและตัวชี้วัดให้กับนักลงทุน
การมาพบกันวันนี้ ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาในตลาดทุนไทย และสนับสนุนให้ตลาดทุนไทย เนื่องจากระยะเวลาทำงานของรัฐบาลมีไม่มาก จะทำงานให้อย่างเต็มที่ แผน/แนวทางที่นำเสนอเมื่อมีความชัดเจนและส่งผลดีต่อภาพรวม ก็พร้อมที่จะให้คณะรัฐมนตรี นำไปออกมาตรการสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และดำเนินการด้วยความรอบคอบ ไม่ผิดระเบียบ ไม่ผิดกฎหมายและถูกต้อง โดยเฉพาะมาตรการทางภาษี
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจ อันเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทย จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (สธท.) โดย ก.ล.ต. ได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมาย 1. การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. การผลักดันกฎหมายเพื่อปฏิรูปตลาดทุน 3. การปรับโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การผลักดันกฎหมายเพื่อปฏิรูปตลาดทุน และการปรับโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย
ด้าน สธท. ได้นำเสนอมาตรการ quick-big win ประกอบด้วย 1. สร้างความเชื่อมั่น นโยบายภาครัฐ จัดตั้งทีมงานร่วม เพื่อโปรโมท Thailand story ผ่านมุมมองด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน สร้างการสื่อสารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2. พัฒนา เครื่องยนต์ เศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยกลไกตลาดทุน 3. เพิ่มสภาพคล่อง ระยะยาวในตลาดไทย และ 4. เดินหน้าอนาคตไทยที่ยั่งยืน เช่น การ upskill reskill แรงงานไทย การปราบปรามการหลอกลวงการลงทุน แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นภาระอุปสรรค ช่วยลดอุปสรรคที่ลดทอนขีดความสามารถของประเทศ
อนึ่ง เมื่อเดินทางถึง นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพหมู่กับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และเยี่ยมชมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ REAL25 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจาก LiVEPlatform ที่ช่วยเสริมศักยภาพและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ