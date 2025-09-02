ก.ล.ต. คลายเกณฑ์เงินกองทุน DA Custodian ลดต้นทุนธุรกิจ หนุนอีโคซิสเต็มโทเคนดิจิทัลไทยแข็งแกร่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุนและระบบการดูแลทรัพย์สินของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Custodian) มุ่งลดภาระต้นทุน ยกระดับมาตรฐานดูแลสินทรัพย์ลูกค้า และสร้างสมดุลต่อระบบนิเวศโทเคนดิจิทัลไทย ก้าวสู่โครงสร้างตลาดที่โปร่งใสและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยหลักเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 กันยายน 2568
ก.ล.ต. เดินหน้าปรับโครงสร้างเกณฑ์กำกับดูแล DA Custodian เพื่อลดภาระต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมสร้างมาตรการดูแลทรัพย์สินลูกค้าอย่างเหมาะสมและตรวจสอบได้ โดยเปิดรับฟังความเห็นจากภาคอุตสาหกรรมก่อนสรุปประกาศ ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะเพิ่มทางเลือกและความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน ตลอดจนส่งเสริมให้ระบบนิเวศโทเคนดิจิทัลไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ได้แก่
1. ด้านเงินกองทุนของ DA Custodian : ลดอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) สำหรับความเสี่ยงจากการดูแลทรัพย์สิน (custody risk) ของ Cold Wallet จาก 2% เหลือ 1% ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลใน Cold Wallet
- กำหนดให้เก็บสินทรัพย์ลูกค้าใน Cold Wallet ไม่น้อยกว่า 95% ของสินทรัพย์ทั้งหมด
- ห้ามมอบหมายระบบงานเก็บรักษาทรัพย์สินต่อให้ผู้ให้บริการรายอื่น (ห้าม Sub-Custody)
2.อัตราความเสี่ยงของ Digital Token : กำหนด NC สำหรับ Digital Token บางประเภททั้ง Hot Wallet และ Cold Wallet เท่ากับ 0% หากตรงตามเงื่อนไขที่ ก.ล.ต. กำหนด
- ยกเว้นการฝาก Digital Token ที่เข้าเงื่อนไขไว้กับ DA Custodian
- เงื่อนไขสำคัญ เช่น ต้องมีระบบรองรับการสูญหาย/ถูกโจรกรรม, ทำ KYC กับผู้ลงทุน, จัดทำทะเบียนผู้ถือโทเคนที่ถูกต้องครบถ้วน และมีข้อตกลงช่วยเหลือผู้ลงทุนกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด
3.ระบบดูแลรักษาทรัพย์สินลูกค้า :
- การกำหนดสัดส่วน Hot : Cold Wallet จะถูกใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประเมินความพร้อมของระบบการดูแลทรัพย์สิน
4.การปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่น ๆ :
- ปรับเกณฑ์ NC-4 ให้สอดคล้องกับ NC-1 เช่น การดำรงเงินกองทุนด้วยสินทรัพย์ประเภทเดียวกันกับของลูกค้า, กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง Custody Risk, กลไก Early Warning และการรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
5.ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :
- หลักการตามข้อ 1–4 ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/อนุพันธ์ที่ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย
- กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตต้องดำรงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาต
อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. กำลังขยับหมากสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่าง “การคุ้มครองผู้ลงทุน” และ “การลดต้นทุนธุรกิจ” การคลายเกณฑ์เงินกองทุนจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจเข้าสู่ตลาดภายใต้การกำกับดูแล ขณะเดียวกันยังคงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า หากดำเนินการได้จริง อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนดิจิทัลที่โปร่งใส แข็งแกร่ง และแข่งขันได้ในระยะยาว