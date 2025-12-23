EGCO คว้า SET ESG Ratings ปี 2568 ระดับ “AA”-CGR 2025 ดีเลิศ5ดาว

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO คว้าผลการประเมินความยั่งยืนในปี 2568 ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2568 ระดับ “AA” และผลประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (CGR 2025) ระดับ “ดีเลิศ 5 ดาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท
นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)หรือ EGCO เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้ บูรณาการเรื่องความยั่งยืน (Environmental, Social, Governance - ESG) ไว้ในกระบวนการทำงานอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ดำเนินกิจการใน 7 ประเทศ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
แนวทางดังกล่าวได้สร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและสังคมภายนอก รวมถึงทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในระดับสากล
การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินรวมทั้งสิ้น 265 บริษัท และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติสิ่งแวดล้อมที่มีคะแนนเฉลี่ยเกิน 80 คะแนน เป็นครั้งแรก
ขณะที่การประเมินโครงการ ASEAN CG Scorecard (ACGS) ดำเนินการโดย ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ซึ่งเป็นการประเมินที่ทำต่อเนื่องแบบปีเว้นปี โดยผลการประเมินในปี 2568 เป็นการประเมินการดำเนินงานในรอบปี 2567 เพื่อเปิดเผยระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งพิจารณาจากแหล่งข้อมูลของบริษัทที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยรางวัลประเภท ASEAN Asset Class PLCs จะมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป (คิดเป็น 75% ของคะแนนเต็ม 130 คะแนน) ซึ่งมีทั้งสิ้น 250 บริษัท และ EGCO เป็นหนึ่งใน 74 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รางวัลประเภทนี้