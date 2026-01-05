สยามพารากอนอัดแน่นโมเมนต์รับศักราชใหม่

สยามพารากอน จัดเต็มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในงาน “Siam Paragon The Magical Celebration 2026” ก่อนก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ 2569 อัดแน่นกิจกรรมและไฮไลต์สุดพิเศษครบทุกอารมณ์ เติมเต็มความสุข ความสนุก และรอยยิ้มตลอดช่วงเวลาสำคัญของปลายปี
อุ่นเครื่องความสนุกที่ลาน พารืค พารากอน ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆ ด้วยโชว์สุดสดใสจาก 7 เม็มเบอร์วง “ALTERS” ก่อนส่งต่อเวทีให้หนุ่มๆ “DFJ” ที่ขนพลังความสดใสและความสนุกมาเต็มร้อย กับอีกหนึ่งไฮไลต์อยู่ที่การโชว์ของ “อิ๊งค์ วรันธร” ขยับความสนุกขึ้นเมื่อคู่หู “CHILEE” ชิน ชินวุฒิ และ DJ.LEO ก้าวขึ้นสู่เวที พร้อมจังหวะเพลงที่เร้าใจ ผสานเสียงดนตรีและบีตมันๆ
ส่งท้ายค่ำคืนด้วยคู่จิ้นบอยเลิฟแห่งปี “เก่ง–น้ำปิง” เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่ม และเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยโชว์สุดฮอตจาก ธามไท (TIMETHAI) ที่ขึ้นมาร่วมสร้างสีสันและร่วมพาทุกคนนับถอยหลัง ส่งต่อความสุข รอยยิ้ม และโมเมนต์สุดประทับใจข้ามปีไปพร้อมกัน
ส่วนที่ NEXTOPIA ชั้น 5 วง ‘Tilly Birds’ ร่วมถ่ายทอดบทเพลงฮิตและสร้างช่วงเวลาสุดพิเศษให้แฟนๆ ได้เฉลิมฉลองร่วมกัน